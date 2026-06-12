Würde Mike Heiter wieder in den Fame-Fighting-Ring steigen?

Mike Heiter (34) stand in der Vergangenheit bereits bei Fame Fighting im Boxring – und hat sich dabei wacker geschlagen. Doch wie sieht es mit einem möglichen Comeback aus? Im Promiflash-Interview beim Fame Fighting Event sprach der Realitystar jetzt gemeinsam mit seiner Ehefrau Leyla Heiter (30) offen darüber, ob er noch einmal die Boxhandschuhe schnüren würde. Seine Antwort fiel dabei alles andere als euphorisch aus: "Ausgeschlossen würde ich sagen nicht, aber eher nein. Weil es ist halt sehr, sehr viel Arbeit. Meine Nase ist zum Glück gerade. Die soll auch so bleiben, deswegen besser nicht."

Auch Leyla hat eine klare Meinung zu dem Thema. Gegenüber Promiflash machte sie deutlich, dass ihr ein solches Comeback ihres Mannes alles andere als recht wäre: "Für mich wär das ganz schlimm. Aber weil ich mir auch immer so denke, man kann auch was Falsches treffen. Und am Ende ist der nicht mehr so, wie der davor war und so gerade, weil das sind ja alles keine Profis." Sie könne sich sogar vorstellen, bei einem Kampf im Publikum die Fassung zu verlieren – und regelrecht in den Ring zu springen. Mike bestätigte lachend: "Sie würde über die Bande springen." Leyla pflichtete ihm umgehend bei: "Ja, hundertprozentig. Deswegen, das ist nicht so eine gute Idee."

Nun stehen sowieso erst einmal andere Pläne an. Vor einer Woche machte Leyla in einer Instagram-Fragerunde nämlich klar, dass bei ihr und Mike gerade ein ganz anderes Projekt in den Startlöchern steht. "Es wird auf jeden Fall eine Doku von uns geben", sagte sie. Und sie klang dabei so, als würde es bei den Heiters in den nächsten Monaten garantiert nicht langweilig werden: "Bei uns steht auf jeden Fall noch so viel an. Es wird noch so viel passieren. Wir haben noch so viel vor. Wir können gar nicht, nicht eine Doku machen."

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter am 18. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter in London