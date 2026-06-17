Fame Fighting: Mike Heiter ist stolz auf Kumpel Eugen Lopez

Mike Heiter (34) hat im Promiflash-Interview rührende Worte für seinen langjährigen Freund Eugen Lopez (33) gefunden. Der Realitystar schwärmt in höchsten Tönen von Eugens unternehmerischer Leistung – denn dieser hat das Kampfevent Fame Fighting gegründet und seitdem kontinuierlich ausgebaut. "Ich bin sehr stolz auf ihn. Das habe ich ihm auch vor ein paar Tagen persönlich gesagt, dass ich sehr stolz auf ihn bin, was er jetzt auf die Beine gestellt hat und dass Fame Fighting von Jahr zu Jahr immer größer wird. Immer weiter, immer mehr", freut sich Mike.

Für den Realitystar ist Eugens Erfolg offenbar auch deshalb so bedeutsam, weil er weiß, wo die gemeinsame Reise einmal begonnen hat. Er blickt zurück auf eine Zeit, in der weder er noch sein Kumpel eine klare Richtung im Leben hatten. "Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir zusammen damals mit 18 unterwegs waren. Beide wussten nicht, wohin mit sich. Und jetzt haben wir unsere Wege gefunden. Und ich bin da sehr stolz drauf", erklärt er im Promiflash-Interview.

Mike und Eugen kennen sich schon seit vielen Jahren – die beiden verbindet eine echte Freundschaft, die offensichtlich bis heute hält. Während Eugen als Gründer von Fame Fighting den Weg in die Unternehmenswelt eingeschlagen hat, ist Mike vor allem durch seine Auftritte im Reality-TV bekannt. Neben seiner Karriere im Fernsehen ist er auch als Social-Media-Star aktiv, Vater eines Kindes und glücklich mit seiner Frau Leyla Heiter (30) verheiratet.

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Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Eugen Lopez

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Instagram / eugen1pz Mike Heiter und Eugen Lopez, Realitystars

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Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International

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