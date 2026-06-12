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Aleksandar Petrovic
Kampfvorbereitung: Aleks Petrovic vermisst Dubai-Lifestyle
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Kampfvorbereitung: Aleks Petrovic vermisst Dubai-Lifestyle

- Sandrine Palme
Lesezeit: 2 min
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Für seinen großen Kampf bei Fame Fighting International gegen Chase De Moor (30) hat Aleksandar Petrovic (35) alles gegeben – und dafür auch einen echten Verzicht in Kauf genommen. Der Realitystar verbrachte die letzten zwei Monate in Deutschland, um sich optimal auf den Fight vorzubereiten. In dieser Zeit musste er seine Wahlheimat Dubai hinter sich lassen. Im Promiflash-Interview verriet Aleks, was ihm in der Ferne am meisten gefehlt hat.

Auf die Frage, was er an Dubai vermisse, machte er einen klaren Unterschied zwischen sozialen und klimatischen Faktoren. "Ich vermisse dort mein Netzwerk. Meine Leute. Das Wetter vermisse ich jetzt nicht. Jetzt hast du da 50 Grad. Die brauche ich auch nicht. Aber ab Oktober, November wird es dann wieder schöner", erklärte er gegenüber Promiflash. Die extreme Hitze, die Dubai im Sommer prägt, ist also kein Grund zur Sehnsucht – die Menschen in seinem Umfeld schon.

Interessant dabei: Mit der klassischen Influencer- und Realitywelt will Aleks privat nichts zu tun haben – auch wenn er selbst als Realitystar bekannt ist. "Ich bin dort sehr gut connected, aber nicht mit Influencern und nicht mit Reality-Leuten, weil ich hab mit der Bubble privat nichts zu tun. Möchte ich auch nicht", stellte er im Promiflash-Interview klar. Aleksandar lebt seit einigen Jahren in Dubai und hat sich dort offenbar ein ganz eigenes, von der Medienwelt losgelöstes soziales Umfeld aufgebaut.

Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge"
RTL ZWEI
Aleks Petrovic bei "#CoupleChallenge"
Aleks Petrovic auf der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen am 03.06.2026
Imago
Aleks Petrovic auf der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen am 03.06.2026
Aleks Petrovic, Realitystar
Instagram / aleks_petrovic
Aleks Petrovic, Realitystar
War es der richtige Move, für die Fight-Vorbereitung zwei Monate in Deutschland zu bleiben?
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