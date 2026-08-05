Schon bald: Datum und Ort von Fame Fighting 4 stehen fest

Eugen Lopez (33) macht den nächsten großen Schlag: Der Realitystar und Gründer von Fame Fighting hat jetzt bestätigt, dass sein Promi-Boxformat mindestens bis 2029 weitergehen wird. Wie aus einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, hervorgeht, hat sich Bild die weltweit exklusiven Live-Übertragungsrechte für die spektakulären Kämpfe gesichert. Das nächste Event steht dabei schon in den Startlöchern: Fame Fighting 4 steigt am 17. Oktober 2026 in der Grugahalle in Essen. Wer sich mit wem im Ring messen wird, bleibt vorerst noch geheim, doch Eugen kündigt schon jetzt eine Show der Superlative an.

Eugen äußerte sich begeistert zu dem bevorstehenden vierten Event. "Fame Fighting 4 ist das klassische Promi-Boxen, wie man es kennt. Wir sind wieder in Essen, weil die Leute uns da so gefeiert haben. Und dort haben wir ganz neue Gesichter dabei, mit denen keiner rechnen wird, aber auch bekannte Stars aus bisherigen Fights, die richtig Bock haben. Also am Ende wird es wieder eine Show, die die Grenzen sprengt", so der Gründer. Wer genau in den Ring steigt, soll in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden.

Fame Fighting hat sich in den vergangenen Jahren als eines der bekanntesten Influencer- und Promi-Boxformate im deutschsprachigen Raum etabliert. Das Format verbindet Sport, Entertainment und Social Media zu einem Live-Erlebnis und erreicht damit Millionen Fans. Ins Leben gerufen wurde es von Eugen Lopez, der als Unternehmer und Realitystar bekannt ist. Dass Essen erneut als Austragungsort gewählt wurde, ist kein Zufall – das Publikum dort hatte die vergangene Veranstaltung offenbar besonders enthusiastisch gefeiert.

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IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

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Instagram / kevin.njie Kevin Njie und Nico Nizou, "Fame Fighting" 2023

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez bei einer Veranstaltung im November 2023

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