Zweites Mordopfer im Kiez: GZSZ-Fans müssen Abschied nehmen

Der Krimi bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten geht in die nächste Runde. Die vergangenen Wochen hielt der Mord an Zoe (Lara Dandelion Seibert) die Fans in Atem. Mit ihrem Serientod rechnete wohl kaum einer. "Zoes Tod löst auf jeden Fall eine Schockwelle aus – ein Moment, der alles verändert", hieß es in einer Pressemitteilung von RTL. Zoes plötzlicher Tod ist mit jeder Menge Rätseln verknüpft – es gibt kaum Hinweise, wer sie getötet haben könnte, dafür aber jede Menge Verdächtige. Das schürt Misstrauen am GZSZ-Kiez. "Ein Mord – und viele, die ein Motiv haben könnten. Niemand kann sich sicher sein. Beziehungen geraten ins Wanken, Gewissheiten brechen weg", fasste Darstellerin Lara die Situation zusammen.

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, wie es bei GZSZ weitergeht, sollte nicht weiterlesen!

Doch der Mord an Zoe war offenbar nur der Anfang, denn nun gibt es ein zweites Opfer. Wie der Sender in einem Statement bekanntgibt, wird auch Carlos (Patrick Fernandez) den Serientod sterben – durch die Hand eines anderen. Zwar sind die Umstände tragisch, aber sie bringen Bewegung in den Fall. Wie Fans nur allzu gut wissen, ist Carlos Zoes Ehemann. Sein Tod wirft neue Fragen auf: War es derselbe Täter? Gibt es ein persönliches Motiv? Bis diese Fragen beantwortet werden, müssen die Zuschauer sich aber noch ein bisschen gedulden. Patricks letzte Episode wird am 10. Juni ausgestrahlt, am 22. Juni werden die Morde dann endlich aufgeklärt. Der Schauspieler verlässt die Kultserie nun mit einem weinenden und einem lachenden Auge: "Ich habe mich geehrt gefühlt und war glücklich, dass meine Geschichte als Carlos so endet, wie sie begonnen hat."

Immer wieder müssen GZSZ-Fans Abschied von geliebten Figuren nehmen. Bei Lara und Patrick bleibt es auch nicht, denn Ende Mai kündigte ein echtes Urgestein der Show an, sie zu verlassen: Felix von Jascheroff (43) ist seit 25 Jahren als John Bachmann ein fester Bestandteil der Sendung, aber nun reichte er die Kündigung ein. Angeblich will der Schauspieler sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen und sich anderen Projekten, beispielsweise im Reality-TV, widmen. Ganz einfach ist sein Ende bei GZSZ für Felix nach über zwei Jahrzehnten aber nicht. "Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich", meinte er zu Bild. Ein bisschen Zeit haben die Fans aber noch: Bis Ende 2026 oder sogar Anfang 2027 ist er noch in der Daily zu sehen.

Anzeige Anzeige

RTL Felix von Jascheroff und Lara Dandelion Seibert in einer GZSZ-Szene

Anzeige Anzeige

RTL Zoe, gespielt von Lara Dandelion Seibert, wird bei GZSZ ermordet

Anzeige Anzeige

RTL / Benjamin Kampehl Olivia Marei und Patrick Fernandez als Toni und Carlos in GZSZ, Juni 2026

RTL / Rolf Baumgartner Patrick Fernandez bei GZSZ

Anzeige