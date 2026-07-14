GZSZ-Aus: Felix von Jascheroff verrät seine Zukunftspläne

Nach 25 Jahren bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steht für Felix von Jascheroff (43) ein großer Einschnitt bevor: 2027 dreht der Schauspieler seine letzte Szene in der RTL-Kultserie. Doch statt Abschiedsschmerz überwiegt bei ihm die Vorfreude auf das, was danach kommt. Gegenüber RTL verriet Felix jetzt, dass er gemeinsam mit seiner Frau Sophie von Jascheroff einen radikalen Neuanfang plant – und zwar im Ausland. "Wenn ich 2027 mein letztes Kapitel bei GZSZ abschließe, blicken wir auf ein komplett leeres Blatt Papier. Das ist wahnsinnig aufregend", so der 43-Jährige.

Dennoch kommen bei dem Serienliebling mit Blick auf sein kommendes Serien-Aus bei der beliebten Daily-Soap gemischte Gefühle auf. Die Arbeit am Set habe ihn stark geprägt. "Ich bin dort erwachsen geworden und habe unglaublich viel erlebt", sagte Felix gegenüber RTL. Trotzdem dominiert bei ihm die Vorfreude: Er sei überzeugt, dass man neue Chancen nur bekomme, wenn man bereit sei, vertraute Wege zu verlassen. Sein "ganz großer Traum" sei es deshalb, in einem anderen Land neue Wurzeln zu schlagen und noch einmal ein völlig neues Abenteuer zu wagen.

Privat haben Felix und Sophie erst vor Kurzem den nächsten großen Schritt gewagt. Das Paar heiratete im Juni 2026, nachdem die beiden bereits seit sechs Jahren zusammen sind. Für Sophie war es die erste Hochzeit, für Felix die dritte. Der langjährige GZSZ-Schauspieler hat außerdem zwei Kinder aus seinen früheren Ehen. Nach vielen Jahren vor der Kamera und einem langen gemeinsamen Beziehungsweg steht für die frisch Vermählten damit nun offenbar nicht nur ein neues Ehekapitel an, sondern auch die Aussicht auf ein Leben, das sie zusammen an einem anderen Ort aufbauen möchten.

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Imago Felix von Jascheroff in Berlin am 17.07.2025

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Imago Felix von Jascheroff bei der Feier zur 3333. GZSZ-Folge, Oktober 2005

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Instagram / mikeheiter Felix von Jascheroff und Alexandra-Sophie Winterberg auf ihrer Hochzeit in Berlin