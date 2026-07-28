WM-Finale mit Opus-Hit: Shakira stand plötzlich im Weg

Spanien hat sich beim WM-Finale 2026 im ausverkauften New-York-New-Jersey-Stadium mit einem 1:0 gegen Argentinien durchgesetzt – und für musikalische Begleitung sorgte dabei auch ein österreichischer Kulthit. Denn "Live Is Life" von Opus wurde nicht nur im Finale gespielt, sondern lief während der gesamten WM bei zahlreichen Spielen. Der Schöpfer des Songs, Ewald (71) "Sunny" Pfleger, sprach nun gegenüber dem Kurier über das Ereignis – und enthüllte dabei eine pikante Geschichte rund um den ursprünglich geplanten, aber dann doch geplatzten Deal mit der FIFA.

Demnach hatte Ewald während der WM eine überraschende Mail von gleich mehreren FIFA-Verantwortlichen im Postfach. Sie wollten "Live Is Life" offiziell als Einlaufhymne lizenzieren, mündliche Zusagen habe es bereits gegeben. Doch dann folgte die Absage, wie der Gitarrist berichtet: Shakiras (49) Team habe sich dagegen ausgesprochen, weil ihre eigene WM-Hymne im Mittelpunkt stehen sollte. "Das Management von Shakira hat das untersagt. Weil Shakira hat ja den WM-Song geschrieben, nur anscheinend waren die FIFA-Leute nicht zufrieden mit dem Ergebnis", so Ewald. Die Fußballwelt bekam den Opus-Ohrwurm trotzdem zu hören: Der Hit lief bei zahlreichen Begegnungen im Stadion und wurde auch beim großen Finale eingespielt – ein Moment, der den österreichischen Musiker sichtlich stolz macht.

Die Verbindung zwischen "Live Is Life" und dem Fußball hat dabei eine lange Geschichte. So soll die argentinische Nationalmannschaft den Song bei dieser WM regelmäßig beim Aufwärmen gehört haben. Auch beim SSC Napoli gehört er offenbar zum festen Repertoire vor dem Spiel und das nicht ohne Grund: Die verstorbene Fußballlegende Diego Maradona (†60) soll "Live Is Life" einst zu seinem absoluten Lieblingslied erkoren haben. Ewald selbst ruht sich auf seinen Erfolgen nicht aus und tourt weiter: Konzerte mit den Schick Sisters, ein Open Air in Purkersdorf und Auftritte in Südtirol stehen demnächst auf dem Programm. Außerdem ist für den Herbst eine einstündige Fernsehsendung über sein neues Album geplant.

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Imago Ewald Pfleger, 2016

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Getty Images Shakira tritt in der Halbzeitshow des WM-Finals 2026 in East Rutherford auf

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Getty Images Die argentinischen Fußball-Legenden Lionel Messi und Diego Maradona

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