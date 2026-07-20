WM-Finale mit Shakira: Diese Piqué-Bilder sprechen Bände

Gerard Piqué (39) erlebt beim WM-Finale in New York einen Moment, der wohl vielen Zuschauern nicht entgangen ist: Während Shakira (49) zusammen mit Burna Boy die offizielle Hymne "Dai Dai" zur Halbzeit auf dem Rasen performt, sitzt der frühere Fußballstar regungslos und mit ernster Miene auf der Tribüne. Neben Gerard verfolgen auch die gemeinsamen Söhne Milan und Sasha die Show – im Gegensatz zu ihrem Vater tanzen die beiden ausgelassen auf ihren Plätzen. TV-Kameras fangen immer wieder ein, wie der Sportler sich kaum bewegt, während seine Ex-Partnerin auf der Bühne das Stadion zum Beben bringt. Medien wie der Mirror zeigen die Szenen und sorgen damit im Netz für reichlich Gesprächsstoff.

Shakira ist an diesem Abend gleich doppelt im Einsatz: Nach der Halbzeitshow wird die Sängerin gemeinsam mit Comedian Kevin Hart (47) auf den Rasen gebeten, um den Man-of-the-Match-Award zu überreichen. Strahlend posiert sie dort mit Spaniens Matchwinner Ferran Torres, der Spanien mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg gegen Argentinien schießt. Fotos und Clips zeigen, wie die Kolumbianerin mit dem Stürmer lacht und plaudert, während Gerard auf der Tribüne bleibt. Nutzer auf X kommentieren den Moment mit Sprüchen wie "Torres gewinnt heute auf und neben dem Platz" oder "Torres hat ihr Herz gewonnen". Für Gerard bleibt immerhin der sportliche Trost: Er erlebt live mit, wie seine Landsleute sich den WM-Titel sichern.

Shakira und Gerard waren über ein Jahrzehnt ein Paar, ehe die Beziehung im Juni 2022 öffentlichkeitswirksam zerbrach – infolge von Untreuevorwürfen gegen den Sportler. Shakira beschrieb die Trennung gegenüber The Times als ihren "dunkelsten Moment", betonte aber gleichzeitig: "Ich werde immer diese Dankbarkeit in meinem Herzen für den Vater meiner Kinder tragen und dafür, dass er mich zu der Mutter gemacht hat, die ich heute bin." Auch die enge Verbindung zum Fußball hält die Kolumbianerin weiterhin lebendig. In einem Interview erklärte sie: "Ich nenne meine Kinder die Waka-Kids; ich glaube, sie wurden wegen dieses Songs geboren."

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Getty Images Shakira bei der FIFA World Cup 2026 Topps Final Halftime Show im New York New Jersey Stadium in East Rutherford

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Getty Images Shakira bei der Fifa World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show in East Rutherford, New Jersey

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Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2015