Gerard Piqués "größter Fehler"? Fans stehen hinter Shakira

Shakiras (49) Auftritt beim WM-Finale in New York ließ nicht nur das Stadion beben – er sorgt auch in den sozialen Medien weiter für Gesprächsstoff. Denn im Publikum saß neben den gemeinsamen Söhnen Milan (13) und Sasha (11) auch ihr Ex-Partner Gerard Piqué (39). Während die beiden Jungs sichtlich begeistert waren und ausgelassen mitfeierten, als ihre Mutter zusammen mit Burna Boy die Bühne rockte, zeigte Gerard eine auffällig andere Reaktion: Als die TV-Kameras auf ihn schwenkten, schaute er demonstrativ zur Seite. Unter einem entsprechenden Beitrag von Promiflash meldete sich die Community nun zu Wort – und stellte sich klar auf Shakiras Seite.

Die Reaktionen unter dem Beitrag fielen deutlich aus. Viele Fans sind der Meinung, dass Gerard mit der Trennung von Shakira den größten Fehler seines Lebens gemacht hat. "Sein größter Fehler war es, sie zu verlassen, die Mutter seiner Kinder", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Weil ihm bewusst ist, was er hat gehen lassen." Auch Aussagen wie "Das Beste, was Shakira passieren konnte!" oder "Man erkennt den Wert eines Menschen oft erst, wenn er nicht mehr da ist" tauchten in den Kommentaren auf. Nicht alle sahen die Situation jedoch so eindeutig: Einige User verteidigten Gerard und schrieben etwa: "Eventuell wollte er sie gar nicht mehr? Keine Ahnung, warum sie viele so verehren und daraus schließen, dass er es auch tut."

Nach der Halbzeitshow stand Shakira später am Abend noch einmal auf dem Rasen. Diesmal nicht zum Singen, sondern um gemeinsam mit Kevin Hart (47) den Man-of-the-Match-Award zu überreichen. Dabei posierte sie strahlend mit Spaniens Matchwinner Ferran Torres (26), der mit seinem Treffer das 1:0 gegen Argentinien besiegelt hatte. Im Netz wurde der Moment sofort zum Thema. Auf X witzelten Nutzer etwa: "Torres gewinnt heute auf und neben dem Platz" oder "Torres hat ihr Herz gewonnen". Ganz anders wirkte Gerard: Während Shakira unten lachte und plauderte, blieb er auf der Tribüne. Und der Kontrast erinnerte viele auch an das Drama, das hinter den Kulissen seit Jahren schwelt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira bei der Fifa World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show in East Rutherford, New Jersey

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira bei der FIFA World Cup 2026 Topps Final Halftime Show im New York New Jersey Stadium in East Rutherford

Anzeige