200.000 Kristalle: Shakiras WM-Show-Look sprengt alles

Beim Halbzeitshow-Auftritt der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im New York New Jersey Stadium in East Rutherford sorgte Shakira (49) für einen echten Wow-Moment. Die kolumbianische Sängerin betrat die Bühne in einem maßgeschneiderten Zweiteiler von Roberto Cavalli, der von Kreativdirektor Fausto Puglisi speziell für sie entworfen wurde. Das spektakuläre Outfit bestand aus einem mit Kristallen besetzten Body und einem dramatischen Fransenrock in den Farbtönen Orange, Gelb und Rosa – ganz im Stil einer goldenen Stunde. Laut dem Magazin People waren daran mehr als 200.000 Swarovski-Kristalle verarbeitet, die in über 120 Stunden von Hand eingestickt wurden.

Das Herzstück des Looks war ein exklusiver Print namens Ray of Sunset, der eigens für Shakira entwickelt wurde und sich von Roberto Cavallis ikonischem Ray-of-Gold-Motiv inspirieren ließ. Auch ihre 34 Tänzer traten im passenden Cavalli-Look auf – in zwei Varianten: einem zweiteiligen Set mit überkreuztem Oberteil und Rock sowie einem ärmellosen T-Shirt mit weiter Hose, allesamt in denselben warmen Orange- und Gelbtönen gehalten. Auf der Bühne war Shakira außerdem nicht allein: Der nigerianische Musiker Burna Boy stieß zu ihr, um gemeinsam den offiziellen WM-Song "Dai Dai" zu performen.

Doch kaum war der Glitzerregen verklungen, gab es Ärger um die XXL-Show: Beim WM-Finale im MetLife Stadium geriet die Halbzeitpause völlig aus dem Ruder. Zwischen dem Pfiff zur Pause und dem Wiederanpfiff lagen laut Bericht ganze 27 Minuten und 19 Sekunden. Dabei sind nach den Ifab-Regeln eigentlich nur 15 Minuten erlaubt. Schuld war ausgerechnet die große Halbzeitshow, die Chris Martin (49) kuratiert hatte. Der Weltverband hatte den beiden Finalteams Argentinien und Spanien vorher laut Bericht versprochen, die Show dauere "nur" elf Minuten und die Pause inklusive Auf- und Abbau liege bei rund 20 Minuten. Am Ende wurde es fast eine halbe Stunde.

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Getty Images Shakira bei der Fifa World Cup 2026™ Topps Final Halftime Show in East Rutherford, New Jersey

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Getty Images Shakira tritt in der Halbzeitshow des WM-Finals 2026 in East Rutherford auf

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Getty Images Shakira bei der FIFA World Cup 2026 Topps Final Halftime Show im New York New Jersey Stadium in East Rutherford

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