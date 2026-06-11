Das erwartet Fußballfans bei der großen WM-Eröffnung heute

Heute ist es so weit: Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird offiziell eröffnet – und Musikfans dürfen sich auf gleich drei Eröffnungszeremonien mit einem beeindruckenden Staraufgebot freuen. Den Auftakt macht ab 19:30 Uhr deutscher Zeit eine große Feier in Mexiko-Stadt, 90 Minuten vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika. Mit dabei ist unter anderem Shakira (49), die gemeinsam mit dem Sänger Burna Boy den offiziellen Turnier-Song "Dai Dai" performen wird. Außerdem treten Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Tyla auf.

Dass sich Shakira intensiv auf den Auftritt vorbereitet hat, zeigte sie zuletzt auf Instagram. Die kolumbianische Sängerin gewährte ihren Fans Einblicke hinter die Kulissen der Proben – zu sehen war sie in schwarzer Hose und schlichtem Top, inklusive ihrem berühmten Hüftschwung. "Es war eine Woche voller Proben ohne Pause für uns, wir sind bereit!! Ich kann es kaum erwarten, euch alle morgen bei der Eröffnungsfeier der @fifaworldcup zu sehen", schrieb sie dazu. Zwei weitere Eröffnungsfeiern finden am Freitag (Ortszeit) statt: in Toronto mit Alanis Morissette (52), Alessia Cara (29), Jessie Reyez und Michael Bublé (50) sowie in Los Angeles mit Katy Perry (41), Future (42) und Anitta (33).

Dass die WM 2026 mit gleich drei großen Show-Events eingeläutet wird, passt zum insgesamt besonders auf Entertainment ausgelegten Turnier in Nordamerika. Die Spielorte verteilen sich über drei Länder, und auch musikalisch will man möglichst viele Fans abholen – von Pop und Latin über R&B bis hin zu Rock- und Rap-Acts. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika findet im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt statt und wird ab 21 Uhr live im ZDF zu sehen sein. MagentaTV überträgt die komplette WM live und bietet ebenfalls Vorberichte zum Turnierbeginn.

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Getty Images Shakira, Sängerin

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Getty Images Alanis Morisette, Oktober 2022

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Getty Images Katy Perry in Nashville, August 2025