Shakira enthüllt: Trennung von Gerard machte sie stärker

Shakira (49) meldet sich mit einem emotionalen Statement zurück und rechnet zugleich mit den dunkelsten Jahren ihres Lebens ab. Im Finale in New York rockte Shakira mit ihrem neuen WM-Song "Dai Dai" die Halbzeitshow, tanzte umringt von Tänzerinnen in knallbunten Kostümen vor einem Milliardenpublikum und bewies, dass sie stärker ist als je zuvor. Im Gespräch mit Bunte blickt die Sängerin offen auf die Trennung von Gerard Piqué (39) zurück und verrät, warum ausgerechnet dieser Schmerz zu ihrer wichtigsten Lektion geworden ist. Während die Welt sie als strahlenden Superstar im Stadion feierte, sprach sie hinter den Kulissen so ehrlich wie selten über den Zerfall ihrer Familie und ihren Weg zurück ins Leben.

Im Interview erinnert sich Shakira an ihren steilen WM-Aufstieg: Mit "Waka Waka" hatte sie sich 2010 zur Königin der Fußballhymnen gemacht und beim Videodreh mit der spanischen Nationalmannschaft lernte sie damals Gerard kennen. Die beiden wurden ein Paar und bekamen zwei Söhne. 2022 trennte sich Gerard von ihr – für Shakira eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens. "Als ich den Zerfall meiner Familie erleben musste – der Familie, die ich mir erträumt hatte, für immer zu erhalten. Das war echt hart damals. Ich musste mich um meinen Vater kümmern, der schwer gestürzt war und auf der Intensivstation lag, und zur gleichen Zeit erfuhr ich durch die Medien, dass meine Familie nicht mehr bestehen würde", schildert sie gegenüber Bunte. Doch heute sieht sie es anders: "Ich danke sogar den Menschen, die mir wehgetan haben, denn sie sind meine Lehrer geworden und haben mir wertvolle Lektionen erteilt."

Trotz allem blickt Shakira dankbar zurück und zwar sowohl auf die hellen als auch die dunklen Momente. "Das Leben kann manchmal hart sein, aber es ist auch wunderschön. Es besteht aus Licht und Schatten", sagte sie. Den Schmerz betrachtet sie heute als etwas, das sie wachsen ließ: "Auf eine unerwartete Weise hat mich dieser Schmerz vielleicht zu einem weiseren Menschen gemacht, oder zumindest zu einem stärkeren." Als alleinerziehende Mutter ihrer Söhne Milan und Sasha hat sie sich neu erfunden. Auch beruflich läuft es für sie rund: Anfang Mai spielte sie an der Copacabana in Brasilien vor zwei Millionen Menschen, das bislang größte Konzert ihres Lebens, und der Oberste Gerichtshof in Spanien sprach sie zuletzt vom Vorwurf des Steuerbetrugs frei und ordnete die Rückzahlung von 55 Millionen Euro an sie an.

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Getty Images Shakira im Mai 2025

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Imago Shakira mit Milan Piqué Mebarak und Sasha Piqué Mebarak bei der Weltpremiere von "Zootopia 2", 2025

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Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2015