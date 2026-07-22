Shakira, Justin Bieber & Co. traten gratis im WM-Finale auf

Beim WM-Finale am 19. Juli in den USA sorgten Shakira (49), Justin Bieber (32) und weitere Megastars für eine spektakuläre Halbzeitshow – und verzichteten dabei komplett auf eine Gage. Wie Global Citizen und der Weltverband FIFA bestätigten, erhielten weder Madonna (67), Shakira, Burna Boy, BTS noch Justin einen Cent Honorar für ihren Auftritt. Stattdessen floss für jedes verkaufte Ticket ein Dollar in Bildungs- und Sportprojekte für Kinder weltweit. Vor den Augen von Millionen Fans legten die Musiker im Stadion trotzdem eine XXL-Show hin, bevor Spanien sich mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien den WM-Titel schnappte.

Eröffnet wurde das historische Spektakel von Madonna, die mit einem Remix ihres Hits "Music" ins Stadion fuhr und dabei von den brasilianischen Fußballlegenden Ronaldo und Ronaldinho (46) begleitet wurde. Danach zündeten die K-Pop-Stars von BTS mit "Dynamite" ein echtes Hitfeuerwerk. Im Anschluss übernahmen "Ted Lasso"-Stars Jason Sudeikis (50) und Brendan Hunt kurz die Bühne, um Justin anzukündigen: Der Sänger drosselte das Tempo und lieferte mit seiner gefühlvollen Ballade "Everything Hallelujah" den emotionalen Moment der Show. Danach brachte Shakira gemeinsam mit Burna Boy ihren Song "Dai Dai" auf den Rasen, unterstützt von der Tanztruppe Ghetto Kids. Den Abschluss bildete der Kinderchor PS22 Chorus, der zusammen mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (49) performte, der die komplette Halbzeitshow kuratiert hatte.

Vor allem Justins Teil der Show hatte auch abseits des Stadions Folgen. Rund um den WM-Auftritt bekam sein Song "Everything Hallelujah" viel zusätzliche Aufmerksamkeit und erhielt im Netz einen deutlichen Schub. Dass nun bekannt wurde, dass weder er noch Shakira, Madonna oder die anderen Acts eine Gage erhielten, setzt den Auftritt noch einmal in einen anderen Kontext. Mit dem Geld soll stattdessen der FIFA Global Citizen Education Fund unterstützt werden, der sich das Ziel gesetzt hat, 100 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 87 Millionen Euro, für den weltweiten Zugang zu Bildung und Fußball für Kinder zu sammeln.

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Getty Images Shakira bei der FIFA World Cup 2026 Topps Final Halftime Show im New York New Jersey Stadium in East Rutherford

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Getty Images BTS, Halbzeitshow des WM-Finales 2026

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Getty Images Auftritt von Justin Bieber bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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