Verpassen Sverre Magnus und Haakon wegen Mette-Marit die WM?

Kronprinz Haakon (52) und sein Sohn Prinz Sverre Magnus (20) planen offenbar, die norwegische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA live zu unterstützen. Nach 28 Jahren Pause ist Norwegen erstmals wieder beim größten Fußballturnier der Welt dabei – ein Grund zur Freude für die ganze Nation. König Harald persönlich ließ während einer Reise in die Provinz Vestland durchblicken, dass Haakon und Sverre Magnus zu dem Turnier reisen wollen. "Ich glaube, der Kronprinz soll dorthin, und soweit ich weiß, auch Sverre Magnus. Ich nicht – ich bin zu alt", sagte er laut Dagbladet. Doch ob die Reise wirklich stattfinden kann, ist noch offen: Der Gesundheitszustand von Kronprinzessin Mette-Marit (52) macht der Familie derzeit nämlich schwer zu schaffen.

Haakon hielt sich zuletzt zu einem offiziellen Besuch in Tokio auf, den er wegen der sich verschlechternden Gesundheit seiner Frau um einen Tag verkürzen musste. Auch Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) ist eigens von ihrem Studienort in Australien nach Norwegen zurückgekehrt, um bei ihrer Mutter zu sein. In Tokio äußerte sich Haakon auf die Frage nach einer WM-Reise vorsichtig: "Es ist sehr schön mit der Fußball-WM, also schauen wir uns das ein bisschen an. Es ist eine Abwägung mit der Krankheit der Kronprinzessin, ob wir reisen können. Wir kommen auf die Frage zurück."

Die Königshausexpertin Tove Taalesen betonte gegenüber Dagbladet, sie hoffe besonders für Sverre Magnus auf eine Teilnahme. "Für Prinz Sverre Magnus wäre das ein großes Erlebnis. Gleichzeitig ist die Lage zu Hause belastend, und bis zum Turnier kann noch viel passieren." Tove verriet auch, wie bedeutend Fußball für die norwegische Königsfamilie sei. "Es wird Fußball auf dem Bildschirm geben, sowohl auf Skaugum als auch auf Bygdø Kongsgård", so Tove. Sie kann sich gut vorstellen, dass sich die Familie gemeinsam vor dem Fernseher versammelt, wenn Norwegen spielt – und ergänzte: "Wenn Norwegen weit kommt im Turnier, würde es mich nicht überraschen, wenn sowohl der Kronprinz als auch der Prinz auf der Tribüne auftauchen. Das wäre ein starkes Signal, wie viel das für Norwegen – und die Königsfamilie – bedeutet."

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und ihr Sohn Prinz Sverre Magnus, norwegische Royals

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und ihr Sohn Prinz Sverre Magnus