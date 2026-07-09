Diese Royals unterstützen ihre Teams im WM-Viertelfinale

Bei der Fußball-WM 2026 geht es im Viertelfinale standesgemäß hochherrschaftlich zu – zumindest auf der Tribüne, sofern man denn die Anreise nicht scheut. Im Hause Windsor zeigt man sich in Sachen Reisen allerdings in diesem Fall knausrig: Prinz William (44) spart sich den Trip über den Atlantik und wird das Duell der Three Lions gegen Norwegen nicht vor Ort im Stadion verfolgen, wie Aftenposten unter Berufung auf den Palast meldet. Ganz anders der norwegische Thronfolger: Kronprinz Haakon (52) packt die Koffer und jettet eigens nach Miami, um Erling Haaland (25) und seine Entourage lautstark anzufeuern, wenn es um den Einzug ins Halbfinale geht.

Auch beim zweiten royalen Gipfeltreffen zwischen Spanien und Belgien in Los Angeles wird nur ein Land royal vertreten sein: Während Belgiens König Philippe (66) hochoffiziell im SoFi-Stadium auflaufen wird, um seine "Roten Teufel" anzufeuern, soll Spaniens König Felipe (58) durch Abwesenheit glänzen. Der Grund ist allerdings nicht mangelnde Begeisterung für die "Furia Roja", sondern familiäre Pflichten: Er muss zusammen mit Königin Letizia (53) und Tochter Sofía (19) zu Hause in San Javier strammstehen. Dort feiert Prinzessin Leonor (20) einen Meilenstein ihrer militärischen Ausbildung und nimmt feierlich ihre Offizierspatente entgegen. Das Match wird das spanische Königspaar laut der Huffington Post aber später verlässlich vor dem heimischen Bildschirm im Zarzuela-Palast analysieren.

Dass in Norwegen wegen des anstehenden Viertelfinals aktuell große Aufregung herrscht, ist kein Wunder: Es ist der erste Einzug in die Runde der letzten Acht in der Geschichte des Landes. Bereits beim historischen 2:1-Sieg gegen Brasilien im Achtelfinale geriet das royale Protokoll gehörig ins Wanken. Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihr Bruder Prinz Sverre Magnus (20) feierten den Triumph nicht nur auf der Tribüne, sondern enterten danach direkt die Mannschaftskabine. WM-Liebling Erling drückte die künftige Königin bei der Gelegenheit beherzt – ein Bild, das im ganzen Land für Begeisterung sorgte.

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Getty Images Erling Haaland, Fußballprofi

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Getty Images Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit und Prinz Sverre Magnus beim Freundschaftsfußballspiel in Skaugum, Asker, 11. Juni 2025

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Instagram / casareal.es König Felipe VI. nimmt seine Tochter Leonor in die Arme