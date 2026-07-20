Haakon wird 53: Diese Krisen belasten den künftigen König

Kronprinz Haakon feiert heute seinen 53. Geburtstag – und das in einem Jahr, das seine Belastbarkeit auf eine echte Probe gestellt hat. Während Norwegen noch den Jubel über den Erfolg bei der Fußball-WM 2026 genießt, kämpft das Königshaus gleichzeitig mit einer Reihe von Krisen: gesundheitliche Probleme bei König Harald V. (89) und Königin Sonja (89), der langwierige Genesungsprozess von Kronprinzessin Mette-Marit (52) nach einer Lungentransplantation – und vor allem der laufende Rechtsstreit um Stiefsohn Marius Borg Høiby (29), der in erster Instanz wegen zweier Vergewaltigungen zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Der künftige König hat sich dabei von seiner ruhigsten Seite gezeigt: pflichtbewusst, besonnen und ohne öffentliche Erschütterungen.

Marius, der aus einer früheren Beziehung von Mette-Marit stammt, war zwei Jahre alt, als seine Mutter und Haakon ein Paar wurden. Er wuchs zwar im Umfeld der Königsfamilie auf, ist aber kein Mitglied der Dynastie und trägt keine royalen Pflichten. Die Verteidigung hat die Verurteilung vom vergangenen Juni inzwischen angefochten, ein Urteil in zweiter Instanz wird frühestens 2027 erwartet. Ein weiteres Detail sorgte zuletzt für Aufsehen: Das Osloer Bezirksgericht gestattete Marius, vier Wochen Untersuchungshaft auf dem königlichen Anwesen Skaugum zu verbringen. Haakon selbst hatte sich in der Vergangenheit laut Hola in einem Buch offen zu seiner Vaterrolle geäußert. "Sein Vater zu sein, macht dich nicht die ganze Zeit glücklich, aber du weißt, dass du etwas zutiefst Bedeutungsvolles tust", zitierte ihn das Werk.

Trotz allem gibt es für Haakon auch Anlass zur Zuversicht. Mette-Marit geht es nach ihrer Transplantation Schritt für Schritt besser – der Kronprinz hatte zuletzt beim WM-Viertelfinale in Miami gegenüber dem norwegischen Portal Nettavisen erklärt, dass sie von einem sehr kompetenten Team bestens betreut werde. Auch die Rückkehr seiner Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) nach Oslo stärkt die Thronfolge in einem entscheidenden Moment. Für sie wird derzeit sogar eine Verfassungsänderung vorbereitet, die ihr noch vor Jahresende die Möglichkeit geben soll, als Regentin zu handeln. Mit 53 Jahren steht Haakon damit an einem Scheideweg: Die Transition zur Krone nimmt konkrete Züge an – doch solange der Fall Marius kein endgültiges Urteil hat, bleibt ein Schatten über dem Weg zum Thron.

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Getty Images Kronprinz Haakon, 2025

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Imago Marius Borg Høiby und Kronprinz Haakon beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo