Vor WM-Krimi: Haakon telefonierte mit Prinzessin Victoria

Kurz vor dem WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England klingelte bei Kronprinz Haakon (52) das Telefon – und am anderen Ende der Leitung war eine royale Bekannte: Prinzessin Victoria (48) von Schweden rief an, um dem norwegischen Thronfolger viel Glück für das Spiel zu wünschen und ihm zu den starken Leistungen der norwegischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft zu gratulieren. Haakon war eigens nach Miami gereist, um seine Landsleute von den Tribünen aus anzufeuern – und erlebte dort ein nervenaufreibendes Spiel. Das schwedische Königshaus machte den Anruf jetzt öffentlich, berichtet das dänische Magazin Billed Bladet.

Zu dem Viertelfinale war Haakon ohne seine Familie gereist. Seine Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) hatten zwar schon zuvor die ein oder andere Partie der Norweger live in den USA verfolgt, diesmal blieben sie jedoch gemeinsam mit Kronprinzessin Mette-Marit (52) in Norwegen und schauten das Spiel von dort aus. Für Haakon bedeutete das: Er saß ganz allein auf den Tribünen des Stadions in Miami – zumindest, was seine engsten Angehörigen angeht.

Dass Victoria und Haakon ein besonders enges Verhältnis verbindet, ist in Königshauskreisen kein Geheimnis. Der Anruf aus Stockholm dürfte dem norwegischen Kronprinzen also eine besondere Freude bereitet haben. Auch die schwedische Mannschaft war im Sommer bei der Weltmeisterschaft vertreten, schied aber bereits im ersten K.o.-Spiel nach einer Niederlage gegen Frankreich aus dem Turnier aus.

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Getty Images Kronprinz Haakon verfolgt Norwegen gegen England im WM-Viertelfinale 2026 in Miami Gardens

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Getty Images Kronprinzessin Victoria, Schloss Bellevue im November 2025

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Getty Images Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra feuern Norwegen vor dem WM-Achtelfinale gegen Brasilien im New York/New Jersey Stadium an