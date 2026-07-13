Norwegens WM-Aus: Kronprinz Haakon lädt Haaland und Co. ein

Nach dem Viertelfinal-Aus der norwegischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 gegen England hat Kronprinz Haakon (52) persönlich die Kabine der Spieler aufgesucht – und eine besondere Botschaft überbracht. "Wenn ihr jetzt nach Hause kommt, möchte der König euch gerne ins Schloss einladen", so der Thronfolger. Dem Sender TV 2 gegenüber bestätigte NFF-Präsidentin Lise Klaveness die Pläne. Nach der Rückkehr aus den USA erwartet das Team in Oslo ein herzlicher Empfang der Fans – das Nationalteam soll für seinen historischen WM-Sommer gefeiert werden.

In der Kabine richtete Haakon auch aufmunternde Worte an die Spieler: "Ihr dürft enttäuscht sein, aber wir anderen sind einfach unglaublich dankbar, richtig stolz auf euch und finden, dass ihr eine absolut unschätzbare Leistung erbracht habt", sagte der Kronprinz laut einem von der Mannschaft veröffentlichten Video. Spieler David Møller Wolfe fasste Haakons Besuch TV 2 gegenüber zusammen: "Er findet, wir haben das Land auf eine Art zusammengebracht, wie man es zuvor noch nicht erlebt hat." Auch Kapitän Martin Ødegaard fand bewegende Worte gegenüber dem "Dagbladet": "Niemand hatte erwartet, wie gut das auf allen möglichen Ebenen werden würde." Der Rückflug aus Fort Lauderdale ist für Montagmorgen geplant, mit der Ankunft in Oslo am Montagabend. Selbst der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre schloss sich dem Lob an und erklärte gegenüber NTB: "Danke für viele Wochen mit großen Erlebnissen, Weltklassefußball, leuchtendem Einsatz und wunderschönen Toren. Das wird noch Generationen lang in Erinnerung bleiben."

Norwegen hatte die diesjährige WM zu einem echten Volksfest gemacht – und das nicht nur zu Hause. Erling Haaland (25) und seine Teamkollegen sorgten in den USA für eine Stimmung, die das Land in Euphorie versetzte. Ødegaard brachte es auf den Punkt: "Was zuhause passiert ist, hätte niemand voraussehen können. Es ist fantastisch, dass der Fußball ein ganzes Land zusammenbringen kann." Haaland ist dabei längst weit mehr als ein Sportler – auch abseits des Platzes sorgte er zuletzt für Aufmerksamkeit. So tauchte in sozialen Medien ein alter Clip auf, der ihn gemeinsam mit Fitness-Influencerin Pamela Reif (30) beim Stretching zeigte – ein Throwback aus seiner Zeit beim BVB, der anlässlich seines WM-Auftritts neu viral ging.

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Getty Images Kronprinz Haakon besucht das WM-Viertelfinale Norwegen gegen England im Miami Stadium

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026

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Getty Images Erling Haaland gratuliert Jude Bellingham – WM 2026, Viertelfinale Norwegen gegen England, Miami

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