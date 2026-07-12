Kronprinz Haakon verrät: So geht es seiner Mette-Marit

Beim WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England in Miami war Kronprinz Haakon (52) hautnah dabei – und strahlte dabei trotz des dramatischen Spielausgangs gute Laune aus. Die Partie musste in die Verlängerung und endete mit einem 2:1-Sieg für England. Vor dem Anpfiff sprach Haakon mit dem norwegischen Portal Nettavisen – und wurde dabei nicht nur auf das bevorstehende Spiel angesprochen, sondern auch auf den Gesundheitszustand seiner Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (52). "Zum Glück geht es ihr jetzt immer besser und besser. Sie wird von einem sehr kompetenten Team bestens betreut", sagte der Kronprinz, der außerdem verriet, dass Mette-Marit das Spiel gemeinsam mit den Kindern verfolgen wollte.

Damit machte Haakon auch deutlich, dass Mette-Marit weiterhin eng begleitet wird. Nach Angaben des Kronprinzen erhält sie eine gute Nachsorge durch ein sehr kompetentes Team. Während er also in Miami auf der Tribüne saß und das enge Duell gegen England live erlebte, blieb die Kronprinzessin mit Ingrid Alexandra (22) und Sverre Magnus (20) daheim. Die Partie entwickelte sich zu einem echten WM-Krimi und wurde erst in der Verlängerung entschieden, am Ende gewann England mit 2:1. Für die norwegische Königsfamilie war der Fußballabend damit emotional gleich in mehrfacher Hinsicht.

Zuletzt hatte sich Mette-Marit bereits wieder an der Seite von Haakon gezeigt, als das norwegische Königshaus ein gemeinsames Foto der beiden rund um das Achtelfinale gegen Brasilien veröffentlichte. Damals fieberten sie vom Schloss aus mit, während Ingrid Alexandra und Sverre Magnus in den USA im Stadion waren. Dass die beiden Kinder nun bei ihrer Mutter blieben, zeigt vor allem, wie eng die Familie diese Zeit miteinander verbringt. Haakon und Mette-Marit sind seit 2001 verheiratet und treten bei wichtigen Momenten immer wieder als eingespieltes Team auf.

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Getty Images Kronprinz Haakon besucht das WM-Viertelfinale Norwegen gegen England im Miami Stadium

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026

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Getty Images Kronprinz Haakon verfolgt Norwegen gegen England im WM-Viertelfinale 2026 in Miami Gardens