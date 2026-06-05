Offiziell: Mette-Marit wartet auf eine Lungentransplantation

Große Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit (52): Die norwegische Thronfolgerin steht nach einem neuen Gesundheitsupdate des Königshauses jetzt offiziell auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Wie der Hof heute in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, bekannt gab, habe sich der Zustand der 52-Jährigen so deutlich verschlechtert, dass ihre behandelnden Ärzte den Eingriff "so schnell wie möglich" empfehlen. Die schwer erkrankte Royal leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenerkrankung und soll sich nun ganz auf die bevorstehende Behandlung konzentrieren. Öffentliche Termine in Norwegen und im Ausland wurden daher bis auf Weiteres komplett gestrichen.

Die Mediziner sehen laut Mitteilung keine andere Option mehr, als eine Transplantation vorzubereiten. Durch die Aufnahme auf die Warteliste wird nun geprüft, wann ein passendes Spenderorgan zur Verfügung steht. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit Mette-Marit und ihrer Familie getroffen worden. Das Königshaus betont, dass die Kronprinzessin in einem spezialisierten Team in der Universitätsklinik in Oslo in Behandlung ist und dort engmaschig überwacht wird. Informationen zu einem möglichen Zeitpunkt des Eingriffs oder zur Dauer eines Klinikaufenthalts werden nicht genannt. Der Palast bittet um Verständnis dafür, dass es in der nächsten Zeit nur spärliche Updates geben dürfte.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits Hinweise gegeben, dass es der dreifachen Mutter gesundheitlich schlechter geht. So war Mette-Marit laut NTB am gestrigen Nachmittag zusammen mit Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Kronprinz Haakon (52) am Rikshospitalet gesehen worden. Rund zweieinhalb Stunden später verließ die Familie das Krankenhaus wieder. Besonders beunruhigend: Nach Angaben des Newsportals trug die Kronprinzessin eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Haakon hatte seine Auslandsreise nach Japan damals abgebrochen, um an der Seite seiner Frau zu sein.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Norwegischer Verfassungstag bei der Kinderparade in Skaugum am 17. Mai 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim norwegischen Nationalfeiertag am königlichen Schloss in Oslo, 17. Mai 2026

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