Aus dem Grund dreht Aishwarya Rai derzeit keine Filme mehr

Bollywood-Ikone Aishwarya Rai Bachchan (52) hat beim Red Sea Film Festival 2025 offen über ihre derzeitige Auszeit vom Filmgeschäft gesprochen. Die Schauspielerin und ehemalige Miss World erklärte, dass sie im Moment ganz bewusst keine neuen Projekte annimmt – und das aus einem herzerwärmenden Grund: Ihre Familie steht für sie gerade an allererster Stelle. Gegenüber The Hollywood Reporter India gab sie zu verstehen: "Ich bin so damit beschäftigt, mich um Aaradhya zu kümmern und bei Abhishek zu sein, dass ich mich nicht unsicher fühle, wenn ich keinen Film unterschreibe."

Unsicherheit sei für sie ohnehin nie ein Antrieb gewesen, betonte Aishwarya auf dem Festival weiter. "Unsicherheiten waren nie eine treibende Kraft – viele Stimmen um einen herum versuchen, dir das einzureden, und können manchmal Entscheidungen antreiben. Das bin ich einfach nicht. Das ist auch eine Art Klarheit", sagte sie. Außerdem sprach die Schauspielerin darüber, wie Regisseur Mani Ratnam sie damals für ihren ersten großen Film gewann: Er habe ihr klargemacht, dass "Iruvar" ein Film und eine Geschichte sei – keine Stareinführung. Das habe sie überzeugt.

Zuhause hat Aishwarya offenbar ohnehin das Zepter in der Hand. Das ließ Abhishek vor einem Jahr bei den Showsha Reel Awards zumindest durchblicken, als ihn Gastgeber Arjun fragte: "Wer sorgt mit den Worten 'Ich will reden' bei dir für Panik?" Abhishek konterte grinsend: "Das ist ein Szenario, das man versteht, wenn man verheiratet ist. Wenn die Ehefrau anruft und sagt 'Ich will reden', weißt du, dass du in Schwierigkeiten bist!" Doch hinter dem Witz steckte auch viel Herz: In Interviews sprach Abhishek damals schon überraschend bodenständig über das Familienleben mit Aishwarya und Aaradhya. "Die Liebe kommt von einem echten Ursprung und nicht, weil du aufgrund deines Berufs jemand Besonderes bist", sagte er über seine Rolle daheim.

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Getty Images Aishwarya Rai Bachchan bei der Premiere von "Histoires De La Nuit" beim 79. Cannes Film Festival

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IMAGO / ABACAPRESS Abhishek Bachchan, Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, Oktober 2021

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Getty Images Abhishek Bachchan, Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, März 2019