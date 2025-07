Zoff mit Aishwarya: Jaya Bachchan wollte Shah Rukh ohrfeigen

Shah Rukh Khan (59) und Aishwarya Rai Bachchan (51) galten einst als das Traumpaar des indischen Kinos. Mit Hits wie "Devdas", "Mohabbatein" und "Josh" begeisterten die beiden Schauspieler das Publikum und erzielten große Erfolge. Doch Anfang der 2000er Jahre kam es zu einem Bruch in ihrer Zusammenarbeit. Aishwarya wurde aus mehreren gemeinsamen Projekten, darunter "Chalte Chalte" und "Veer Zaara", gestrichen, was nicht nur ihre Karriere schwer traf, sondern auch die einst so enge Bindung zu Shah Rukh nachhaltig beschädigte. Ihre professionelle Beziehung, einst von Harmonie geprägt, war danach nicht mehr dieselbe.

Der Konflikt zwischen den beiden Stars hatte Auswirkungen in der gesamten indischen Filmindustrie. Jaya Bachchan, Aishwaryas Schwiegermutter und selbst eine Bollywood-Legende, zeigte sich in einem Interview mit dem Magazin People empört über das Verhalten von Shah Rukh. "Wäre er bei mir zu Hause gewesen, hätte ich ihm eine Ohrfeige gegeben, genau wie meinem eigenen Sohn", erklärte sie damals direkt. Trotzdem ließ sie erkennen, dass sie Shah Rukh nicht nur Vorwürfe machte, sondern auch Sympathie für ihn empfand. "Ich habe eine Schwäche für Shah Rukh", fügte sie hinzu, was die komplizierten Gefühle in dieser Angelegenheit untermalte.

Ein wichtiger Aspekt, der das Zerwürfnis zwischen Shah Rukh und Aishwarya befeuert haben soll, waren die Auswirkungen ihrer turbulenten Beziehung mit Salman Khan (59). Die emotional aufgeladene Trennung zog damals viele Schlagzeilen nach sich. Wie der Journalist Hanif Zaveri im Podcast "Meri Saheli" berichtete, war es ein dramatischer Vorfall vor Aishwaryas Wohnung, der das Aus für das einstige Traumpaar bedeutete. Er soll bei Aishwarya vor der Tür gestanden und so laut geklopft haben, dass schon Nachbarn auf die Szene aufmerksam wurden. Salman hielt sich auch bei der Zusammenarbeit am Filmset nicht zurück, was das Arbeitsumfeld zusätzlich belastete. Insider behaupteten später, diese schwierige Zeit habe letztlich auch zu Missverständnissen und Spannungen zwischen Shah Rukh und der Schauspielerin geführt.

Afp via Getty Images, Afp via Getty Images Collage: Jaya Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan und Shah Rukh Khan

Getty Images Shah Rukh Khan und Aishwarya Rai Bachchan, September 2017

Getty Images Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, Salman Khan und Aishwarya Rai, Oktober 2000