Schönste Frau der Welt Aishwarya Rai ist "keine Narzisstin"

Aishwarya Rai Bachchan (51), die seit ihrem bahnbrechenden Sieg bei der Miss-World-Wahl 1994 als eine der schönsten Frauen der Welt gilt, bleibt auch Jahre später ein weltweites Icon der Anmut und Eleganz. In einem früheren Interview sprach die Schauspielerin laut Times of India darüber, wie sie mit ihrem äußeren Erscheinungsbild umgeht. Auf die Frage, ob sie völlig zufrieden mit ihrem Aussehen sei, antwortete Aishwarya lächelnd: "Das ist eine Fangfrage, denn wenn man 'Ja' sagt, wirkt man eingebildet. Aber nein, ich bin keine Narzisstin." Weiter betonte sie: "Ich bin zufrieden damit, wie ich aussehe. Äußere Schönheit ist vergänglich und verändert sich mit der Zeit."

Die berühmte Schauspielerin, die durch ihre facettenreichen Rollen und nicht nur durch ihre Schönheit beeindruckt hat, wurde auch von ihrem Ehemann und Schauspielkollegen Abhishek Bachchan (49) in dieser Hinsicht bereits verteidigt. Er hat sich in einem früheren Interview gegenüber BBC Asian Network für sie besonders starkgemacht. "Sie hat einige der mutigsten Rollen gespielt, die man bei jemandem, der für seine Schönheit bekannt ist, nicht erwarten würde", so Abhishek. Er verwies dabei auf Filme wie "Provoked" und "Chokher Bali", in denen Aishwarya komplexe Charaktere und tiefgründige Geschichten verkörperte.

Trotz all des Lobes für ihre Vielseitigkeit und Ausstrahlung ließ Abhishek bei den Showsha Reel Awards vor einigen Monaten durchblicken, dass er in seiner Ehe auch mal ins Schwitzen kommt. Auf die augenzwinkernde Frage von Gastgeber Arjun Kapoor, wer ihn mit dem Satz "Ich will reden" wohl in Panik versetze, antwortete Abhishek mit einem Schmunzeln: "Wenn die Ehefrau anruft und sagt 'Ich will reden', weißt du, dass du in Schwierigkeiten bist!" Das Publikum reagierte mit viel Gelächter. Auch wenn der Filmstar Aishwarya nicht namentlich nannte, war jedem im Saal klar, dass er auf seine berühmte Frau anspielte, mit der er bereits seit 17 Jahren verheiratet ist.

