Diesen Tipp gibt Aishwarya Rai den Frauen nach der Hochzeit

Aishwarya Rai Bachchan (52) hat in einem älteren, sehr offenen Interview einen Beziehungstipp verraten, der vielen verheirateten Frauen aus der Seele sprechen dürfte. Die Schauspielerin sprach laut Times of India damals über das echte Leben nach der Hochzeit, fernab von roten Rosen und großen Gesten, und fasste ihre Erfahrung in einem einzigen Satz zusammen: "Schweigen ist im Leben einer verheirateten Frau so wertvoll." Gemeint sind die kleinen Momente im Alltag, die entscheiden, ob ein Streit eskaliert oder einfach vorbeizieht – zum Beispiel die Frage, wer zuerst "sorry" sagt und wann Schweigen tatsächlich stärker sein kann als jedes Wort.

Schon 2007 ließen Aishwarya und ihr Ehemann Abhishek Bachchan (49) in Karans Talkshow "Koffee With Karan" tief in ihre frisch verheiratete Dynamik blicken. Abhishek erzählte damals lachend, dass in ihrer Ehe meistens er nach einem Streit auf seine Frau zugehe. "Jeder verheiratete Mann wird verstehen, dass dies wahr ist. Keine Ehefrau macht jemals den ersten Schritt, um sich zu entschuldigen", witzelte er in der Sendung und legte nach, in jeder Ehe sei "die Frau immer im Recht". Laut dem Schauspieler sei es Aufgabe des Mannes, seinen Stolz herunterzuschlucken, "sorry" zu sagen und weiterzumachen – während Aishwaryas Hinweis auf die Kraft des Schweigens zeigt, dass nicht jede Auseinandersetzung bis zum letzten Wort ausgekämpft werden muss.

In der Vergangenheit machten Gerüchte über eine mögliche Ehekrise die Runde, doch der Schauspieler stellte vor wenigen Monaten in einem YouTube-Interview mit Nayandeep Rakshit klar, wie sehr er seine Ehefrau schätzt. "Ich habe die Freiheit, Filme zu machen, aber Aishwarya übernimmt die Hauptverantwortung für Aaradhya. Sie ist unglaublich", betonte er voller Bewunderung. Besonders ihre Fürsorge für die gemeinsame Tochter hob er hervor – für den Inder ist sie die wichtigste Stütze im Alltag. "Ich glaube, Mütter haben eine Fähigkeit zu geben, die Väter oft nicht in dieser Form haben", sagte er weiter und zeigte damit, wie viel Respekt und Zusammenhalt in der Familie herrscht.

Getty Images Aishwarya Rai Bachchan beim Red Sea International Film Festival 2025 in Dschidda, Dezember 2025

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan, Mai 2018

IMAGO / ABACAPRESS Abhishek Bachchan, Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, Oktober 2021