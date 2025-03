Mit diesem Satz stresst Aishwarya Rai Bachchan ihren Mann

Bei den Showsha Reel Awards am vergangenen Wochenende sorgte Abhishek Bachchan (49) für Lacher im Publikum, als er auf eine humorvolle Frage von Gastgeber Arjun Kapoor reagierte. Nachdem ihm der Award als "Bester Schauspieler" für den Film "I Want To Talk" verliehen wurde, fragte Arjun ihn laut Hindustan Times: "Wer sorgt mit den Worten 'Ich will reden' bei dir für Panik?" Mit einem Schmunzeln antwortete Abhishek, das sei ein Szenario, das man verstehe, wenn man verheiratet sei, und fügte hinzu: "Wenn die Ehefrau anruft und sagt 'Ich will reden', weißt du, dass du in Schwierigkeiten bist!" Obwohl er Aishwarya Rai Bachchan (51) nicht namentlich erwähnte, war klar, dass er seine Frau meinte, mit der er seit 17 Jahren verheiratet ist.

Im Gespräch mit der Zeitschrift gewährte der Schauspieler auch Einblicke in sein Familienleben mit Aishwarya und ihrer gemeinsamen Tochter Aaradhya, die mittlerweile 13 Jahre alt ist. Ganz bodenständig erzählte Abhishek, dass er zu Hause kein Star sei, sondern einfach ein Vater: "Die Liebe kommt von einem echten Ursprung und nicht, weil du aufgrund deines Berufs jemand Besonderes bist." Neben seiner Vaterrolle bekommt Abhishek aktuell auch beruflich viel Zuspruch. Sein jüngster Film "Be Happy", der die bewegende Geschichte einer Vater-Tochter-Beziehung erzählt, ist ein großer Erfolg.

Abhishek hatte bereits kürzlich ganz offen in einem Interview mit Fever FM über seine Ansichten zur Erziehung gesprochen. Er betonte, dass er eine klare Grenze zwischen Elternschaft und Freundschaft zieht. Für ihn sei es wie folgt: "Man kann nicht der Freund seines Kindes sein. Du bist der Elternteil." Der Bollywood-Star erklärte weiter, dass die Rolle der Eltern eine ganz andere sei als die eines Freundes. Eltern sollten dazu da sein, ihre Kinder zu beschützen und zu leiten. Er schilderte: "Du solltest die erste Person sein, die sie anrufen würden, aber am Ende des Tages bist du ihr Elternteil."

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan, Mai 2010

Getty Images Abhishek Bachchan, seine Tochter Aaradhya und seine Frau Aishwarya Rai Bachchan

