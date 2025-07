Mitten in Krisengerüchten: Abhishek Bachchan lobt seine Frau

Mitten in den Gerüchten über eine angebliche Ehekrise hat Abhishek Bachchan (49) nun klare Worte zu seiner Frau Aishwarya Rai Bachchan (51) gefunden. In einem Gespräch mit Nayandeep Rakshit auf YouTube sprach der Bollywood-Star über das Familienleben und zeigte sich voller Bewunderung für Aishwarya. Besonders beeindruckt ihn, wie engagiert sie sich um die gemeinsame Tochter Aaradhya kümmert. "Ich habe die Freiheit, Filme zu machen, aber Aishwarya übernimmt die Hauptverantwortung für Aaradhya. Sie ist unglaublich. Selbstlos", verriet er.

Dass Aishwarya viel Zeit und Energie in die Erziehung ihrer dreizehnjährigen Tochter steckt, ermöglicht es Abhishek, sich voll und ganz auf seine Karriere und neue Projekte zu konzentrieren. Offenbar sieht Abhishek seine Frau als unersetzbare Stütze im Familienalltag. Zudem äußerte sich Abhishek in dem Gespräch darüber, wie stark er allgemein die Rolle von Müttern bewundert: "Ich glaube, Mütter haben eine Fähigkeit zu geben, die Väter oft nicht in dieser Form haben." Seine Aussagen zeichnen ein Bild von Einheit und Respekt innerhalb der Familie – ein Kontrast zu den Gerüchten über eine mögliche Ehekrise.

Bereits vor drei Monaten hatte ein gemeinsamer Familienausflug am Flughafen von Mumbai für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Auffällig war damals, dass nur Abhishek, seine Mutter und seine Nichte zusammen unterwegs waren, während seine Frau Aishwarya und Aaradhya fehlten. Paparazzi hielten eindeutig fest, wie die Schauspielerin und ihre Tochter nicht Teil der Reisegruppe waren, was erneut Spekulationen über den Beziehungsstatus von Abhishek und Aishwarya anfachte. Besonders überraschend war der Ausflug laut Pinkvilla vor dem Hintergrund, dass das berühmte Paar nur wenige Tage zuvor noch Seite an Seite bei einer Hochzeit begeistert getanzt und mit seiner Tochter auf der Bühne performt hatte.

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan, Mai 2018

Getty Images Abhishek Bachchan, seine Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, Dezember 2023

Getty Images Abhishek Bachchan, Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, März 2019