Hat Abhishek Bachchan mehr Angst vor seiner Frau oder Mama?

Die Gerüchteküche um Abhishek Bachchan (49) und Aishwarya Rai Bachchan (51) brodelt weiter. Seit geraumer Zeit halten sich Spekulationen über eine mögliche Scheidung des Bollywood-Paares hartnäckig, doch die beiden selbst äußern sich selten zu den Schlagzeilen. In einem kürzlich veröffentlichten Ausschnitt der indischen Talkshow "Koffee With Karan" sorgte Abhishek jedoch für Aufsehen – mit einer witzigen Bemerkung. Auf die Frage des Moderators Karan Johar, ob er mehr Angst vor seiner Frau oder seiner Mutter habe, antwortete Abhishek zunächst mit "Meine Mutter." Seine Schwester Shweta, ebenfalls in der Sendung anwesend, platzte jedoch dazwischen und rief "Ehefrau!" – was Abhishek scherzhaft mit den Worten "Das ist meine Fragerunde, sei still" kommentierte.

Abseits des amüsanten TV-Moments sprach der Schauspieler zuletzt überraschend offen private Themen an. In einem Interview mit ETimes gab er kürzlich zu, dass die anhaltenden Scheidungsgerüchte um ihn und seine Ehefrau "sehr belastend" seien. "Es ist frustrierend, wenn Menschen über dein Leben reden, obwohl sie nicht wissen, was wirklich passiert", erklärte er. Seit ihrer Hochzeit im April 2007 und der Geburt ihrer Tochter Aaradhya hat das Paar immer wieder private Einblicke geteilt, ohne jedoch allzu tief in ihr Familienleben blicken zu lassen. Dabei betonten sie stets ihre gegenseitige Unterstützung und ihr Teamwork.

Bei den Showsha Reel Awards vor einigen Monaten sorgte der berühmte Inder bereits für Lacher, als ihm Arjun Kapoor nach seinem Sieg als "Bester Schauspieler" eine pikante Frage stellte. Arjun fragte laut Hindustan Times: "Wer sorgt mit den Worten 'Ich will reden' bei dir für Panik?" Abhishek reagierte mit einem breiten Grinsen und ließ das Publikum wissen: "Wenn die Ehefrau anruft und sagt 'Ich will reden', weißt du, dass du in Schwierigkeiten bist!" Auch wenn er Aishwarya nicht beim Namen nannte, war für alle klar, dass er humorvoll auf das turbulente Eheleben anspielte.

Getty Images Jaya Bachchan, Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan, Juni 2008

Getty Images Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Nikhil Nanda, Shweta Nanda, Abhishek Bachchan und Ehefrau Aishwarya

IMAGO / ABACAPRESS Abhishek Bachchan, Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, Oktober 2021