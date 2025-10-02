Deepfake: Aishwarya und Abhishek Bachchan verklagen YouTube

Abhishek Bachchan (49) und Aishwarya Rai Bachchan (51) ziehen vor Gericht! Die Bollywood-Stars haben laut Reuters separate Klagen gegen YouTube und dessen Mutterkonzern Google beim Delhi High Court eingereicht. Ihr Ziel: eine Schadensersatzforderung von 450.000 US-Dollar (umgerechnet 385.538 Euro) und ein dauerhaftes Verbot für YouTube, Inhalte zu hosten oder zu monetarisieren, die ihr Bild, ihre Stimme oder Ähnliches auf manipulative Weise verfälschen. Der Grund für diese drastische Maßnahme sind sogenannte Deepfake-Videos, die die Schauspielerin und den Schauspieler in kompromittierenden oder absurden Situationen zeigen. Besonders brisant: Diese Videos finden sich nicht nur auf YouTube, sondern auch auf anderen Social-Media-Plattformen.

Die Klage des Paares enthält laut verschiedenen Berichten Hunderte von Links und Screenshots, die zeigen, wie YouTube-Videos mit "gravierenden" und "sexuell expliziten" Inhalten missbräuchlich ihre Persönlichkeitsrechte verletzen. In einem besonders aufsehenerregenden Video wird Abhishek mittels AI-Manipulation dargestellt, wie er plötzlich eine andere Schauspielerin küsst. Ein weiteres Video zeigt Aishwarya in einer fiktiven Szene mit ihrem ehemaligen Co-Star Salman Khan (59) – eine unwillkommene Erinnerung an eine längst vergangene Beziehung. Für das Ehepaar ist dies jedoch kein privates, sondern ein prinzipielles Anliegen: Sie fordern zudem Maßnahmen, die verhindern sollen, dass solches Material für die Schulung weiterer künstlicher Intelligenz genutzt wird. Die nächste Anhörung in ihrem Fall wurde für den 15. Januar 2026 angesetzt.

Abhishek und Aishwarya gelten als eines der bekanntesten Paare Bollywoods. Ihre Ehe, die 2007 geschlossen wurde, sowie ihre Tochter Aaradhya sind regelmäßig Thema in der indischen Klatschpresse. Die Beziehung von Aishwarya und Salman in den frühen 2000ern war seinerzeit genauso medienwirksam, endete jedoch unter turbulenten Umständen. Seit ihrer Heirat hat das Paar stets Wert auf ein harmonisches und privates Familienleben gelegt – trotz immer wieder kursierender Trennungsgerüchte. Mit diesem rechtlichen Schritt wollen sie nicht nur ihre eigene Privatsphäre schützen, sondern möglicherweise ein Zeichen für andere setzen, die sich ähnlichen Herausforderungen durch Deepfake-Inhalte ausgesetzt sehen.

Getty Images Abhishek Bachchan und Aishwarya Rai Bachchan, Mai 2018

Getty Images Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, Salman Khan und Aishwarya Rai, Oktober 2000

Getty Images Abhishek Bachchan, Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, März 2019

