Prinz Harry taucht plötzlich solo beim NBA-Finalspiel auf

Prinz Harry (41) sorgte in Texas nun für einen überraschenden Auftritt: Der Royal wurde am Samstagabend beim fünften NBA-Finalspiel zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs im Frost Bank Center in San Antonio gesichtet – allerdings ohne seine Frau Herzogin Meghan (44). Lässig mit Baseballkappe mischte sich Harry unter die Zuschauer und nahm in der achten Reihe Platz. Dabei soll sich der Herzog von Sussex mit dem US-Kriegsveteranen und Athleten JP Lane unterhalten haben, wie unter anderem Page Six berichtet.

Der Prinz saß damit nicht wie viele andere Stars direkt am Spielfeldrand: Laut Page Six wurden prominente Gäste wie Timothée Chalamet (30) und Ben Stiller (60) in den vorderen Reihen gesichtet. Hingegen sollen Sydney Sweeney (28) und ihr Freund Scooter Braun (44) weiter hinten Platz genommen haben. Für Harry stand bei dem Trip offenbar ohnehin nicht das Staraufgebot im Mittelpunkt, sondern der Austausch mit JP Lane über die Invictus Games. Der Motivationsredner soll im kommenden Sommer bei dem Wettbewerb in Birmingham antreten. Im Juli wird Harry zudem in Großbritannien erwartet, um die Planungen für die Spiele 2027 weiter voranzutreiben.

Während Harry in den USA einen öffentlichen Auftritt hinlegte, fehlten er und Meghan am selben Tag beim traditionellen "Trooping the Colour" in London. Die Feierlichkeiten, die zum Geburtstag von König Charles (77) abgehalten werden, verpasste Harry damit bereits zum wiederholten Mal. Seit seinem Rückzug aus den royalen Pflichten lebt der Prinz mit seiner Familie im kalifornischen Montecito – mit eher sporadischem Kontakt in seine Heimat. Zuletzt wurde jedoch gemunkelt, dass Harry bei seiner Englandreise im Juli ein Treffen mit seinen Kindern und seinem Vater arrangieren könnte.

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Getty Images Prince Harry bei den NBA-Finals 2026

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019