79-mal Platz eins: BTS setzt mit "Come Over" neue Maßstäbe

BTS lassen wieder einmal die weltweiten Charts beben: Mit ihrer neuen Single "Come Over" stürmt die Erfolgsband seit dem offiziellen Release am 12. Juni die Rankings rund um den Globus. Der Song, der zuvor nur als exklusiver Bonus auf der Deluxe-Vinylversion ihres aktuellen Albums "ARIRANG" zu finden war, ist nun überall digital verfügbar – und sorgt bereits für große Begeisterung. Binnen eines Tages sichert sich "Come Over" Platz eins der iTunes-Top-Songs in mindestens 79 Ländern, wie das Fan-Portal Allkpop berichtet.

Auch auf Spotify macht "Come Over" eine beeindruckende Figur: Mehr als sieben Millionen Streams sammelte der Track schon kurz nach seiner Veröffentlichung und sicherte sich damit starke Platzierungen in den Top 50 Global Songs. Parallel dazu halten sich auch andere Songs aus dem Album weiterhin hartnäckig in den Charts: "SWIM" ist weiterhin in mehreren Billboard-Charts vertreten und hält sich hierzulande bereits seit zwölf Wochen. Gleichzeitig belegt das Album "ARIRANG" in seiner elften Woche Platz elf der Billboard 200.

BTS, bestehend aus den Mitgliedern RM (31), Jin (33), Suga (33), J-Hope (32), Jimin, V (30) und Jungkook (28), gilt seit Jahren als eine der einflussreichsten Gruppen der globalen Musikszene. Die Band ist bekannt dafür, ihre Fans immer wieder mit besonderen Editionen, Sammler-Vinyls und überraschenden Zusatztracks zu versorgen. Mit "ARIRANG" hatten die Jungs bereits bewiesen, dass ihre Fangemeinde – die sogenannten "ARMY" – die Band unermüdlich unterstützt. BTS gelingt es damit einmal mehr, mehrere Releases parallel im Gespräch und in den Hitlisten zu halten.

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