BTS-Star RM packt aus über seinen Führungsstil in der Band

BTS-Star RM spricht so offen wie selten über seine Rolle in der Band: Im Gespräch mit der britischen Designerin Bella Freud für den YouTube-Channel von Fashion Neurosis gewährte der Musiker neue Einblicke in seinen Führungsstil bei BTS. Dabei erklärte Kim Namjoon (31) alias RM, wie sich seine Aufgabe als Anführer im Laufe der Jahre verändert habe, während die Gruppe weltweit immer größer wurde. Eine Band wie BTS zum Erfolg zu führen, war nicht einfach. Er erzählt: "Ich glaube, der Anführer ist die Person, die das tun muss, was andere in der Band nicht tun wollen. Das heißt, es ist auch nervig, der Anführer zu sein, doch ich konnte es einfach nicht den anderen überlassen." Diese schwierige Aufgabe sah er sich gezwungen, selbst zu übernehmen, da er das erste Mitglied der Band war.

Im Interview beschrieb RM Zahlen, Charts und Einfluss als eine gefährliche Versuchung im Popgeschäft. Um sich davon nicht mitreißen zu lassen, versuche er bewusst, Abstand zu halten und sich Inspiration aus der Natur und dem normalen Alltag zu holen. Allerdings sei es auch einsam, der Anführer einer Band zu sein. Im Gespräch mit Bella erzählt er ganz offen: "Es ist immer noch schwer, weil ich das erste Mitglied der Gruppe, der Band, war. Und das Label hat mir eine große Last auferlegt, die Gruppe als Team zusammenzubringen. Wir hatten so unterschiedliche Hintergründe, kamen aus verschiedenen Städten, hatten unterschiedliche Geschmäcker und unterschiedliche Träume. Es war wirklich überwältigend, und ich war anfangs ein sehr herrischer Anführer, sehr dominant." Mit der Zeit und dem wachsenden Erfolg der Gruppe konnte er allerdings die Zügel etwas lockerer lassen.

Besonders entlastend sei es für Namjoon, wenn die Bandmitglieder ihm sagen, dass sie seine Mühe erkennen und dankbar seien, ihn als Leader zu haben. Diesen Wandel verknüpfte der Musiker auch mit seinem Soloalbum "Right Place, Wrong Person" aus dem Jahr 2024. Dabei habe er sich darauf konzentriert, gelassener zu werden und sich vom Druck zu lösen, immer leisten und funktionieren zu müssen. Mittlerweile ist BTS eine der bekanntesten K-Pop-Bands aller Zeiten. Aktuell touren alle sieben Mitglieder um die Welt, um ihr neuestes Album "Arirang" mit gigantischen Konzerten zu feiern.

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Getty Images RM spricht beim APEC CEO Summit im Gyeongju Arts Center, Oktober 2025

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Getty Images Suga, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope und V von BTS bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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Instagram / j.m Suga, RM, Jimin, V und J-Hope von BTS, August 2025