K-Pop-Stars BTS singen deutschen Hit "Gut genug" in München

Ein magischer Moment für deutsche Fans in München: In der Allianz Arena bringen BTS am Samstagabend 70.000 Menschen zum Ausrasten – und zum großen Finale überraschen die K-Pop-Superstars mit einem Hit, den hierzulande gerade wirklich jeder kennt. Statt eines ihrer eigenen Songs stimmt Jungkook (28) plötzlich den viralen Ohrwurm "Gut genug" an. Gemeinsam mit den Besuchern singt er den Refrain des Tracks von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David (31). In Fanvideos, die nun auf YouTube und Co. kursieren, ist zu sehen, wie das gesamte Stadion lautstark auf Deutsch mitsingt.

Schon vor der Überraschungseinlage hatten BTS ihre Deutschland-Fans nach jahrelanger Wartezeit voll abgeholt. Über sieben Jahre mussten die Anhänger hierzulande auf ein großes Konzert warten, dazu lag die gemeinsame Karriere der Gruppe wegen des Militärdienstes der Mitglieder fast vier Jahre lang auf Eis. Umso euphorischer feiern die Fans das Comeback der K-Pop-Stars. Die Musiker selbst zeigen sich nahbar, erzählen, dass sie vor dem Auftritt München erkundet haben, im Hofbräuhaus eine Schweinshaxe probierten und sich eine Maß Bier gönnten. Als dann zum Abschied "Gut genug" erklingt, wird aus der ohnehin emotionalen Show ein Gänsehaut-Moment, der nicht nur in der Arena, sondern auch online für Gesprächsstoff sorgt.

Der ausgewählte Song hat eine ganz besondere Geschichte: "Gut genug" erschien im Mai und entwickelte sich rasend schnell zu einem internationalen Internetphänomen. Vor allem die markante Hook von Sänger Rayan Djima verbreitete sich millionenfach auf Social Media. In den USA entstand daraus das Meme "Doobie Scoot Canoe", weil viele User den deutschen Text nur phonetisch nachsangen. Stars wie Lizzo (38), Doja Cat (30) und Wiz Khalifa (38) teilten Clips mit dem Track und trugen so dazu bei, dass der Hype erst global explodierte und dann noch einmal in den deutschsprachigen Raum zurückschwappte. In den deutschen Singlecharts landete der Song auf Platz eins, dazu schaffte es "Gut genug" sogar auf Rang 129 der amerikanischen Billboard 200 – ein Kunststück, das zuvor nur Nena (66) mit "99 Luftballons" und Falco (†40) mit "Rock Me Amadeus" gelungen war. Für Shirin David, die sich vom YouTube- und Social-Media-Star zur gefeierten Rapperin und Sängerin entwickelt hat, ist der gemeinsame Hit damit ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Tae-hyung, Park Ji-min, Jungkook, Suga, Kim Seok-jin, RM und J-Hope von BTS

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS nehmen bei den American Music Awards den Preis "Artist of the Year" entgegen

Anzeige Anzeige

Instagram / blumengartenofficial Produzent Sammy und Sänger Ryan des Musik-Duos Blumengarten, Januar 2026.