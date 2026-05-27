Neun Wochen in den Top 10: BTS stellt neuen Rekord auf

BTS haben mit ihrem Album "ARIRANG" einen weiteren beeindruckenden Rekord aufgestellt. Wie Billboard bekannt gab, hat sich "ARIRANG" zum neunten Mal in Folge in den Top Ten der Billboard 200 platziert. Damit ist es das erste Album eines koreanischen Künstlers, das neun Wochen in den Top Ten der begehrten US-Albumcharts verbringt. Das Werk ist seit seiner Veröffentlichung im März ununterbrochen in den Charts vertreten und setzt damit eine bemerkenswerte Erfolgsserie fort.

Auch der Titelsong "SWIM" hält seine Position an der Spitze der Billboard-Singlecharts – und verlängert damit den ohnehin schon starken Chartlauf der Band. Parallel dazu sind BTS gerade auf großer Welttournee. Zuletzt traten die Musiker in Las Vegas auf und begeisterten dort ihre Fans mit einem riesigen Tourprojekt namens "ARIRANG: The City". Im Juli steht dann ein weiterer Meilenstein auf dem Programm: BTS werden die Halbzeitshow der Fußball-WM gestalten – eine Premiere, denn es ist die allererste Halbzeitshow in der Geschichte des Turniers.

BTS, bestehend aus den Mitgliedern RM, Jin (33), Suga (33), J-Hope (32), Jimin, V und Jungkook (28), gehören seit Jahren zu den erfolgreichsten Musikgruppen der Welt. Die Band aus Südkorea hatte sich zwischen 2022 und 2024 eine Pause gegönnt, während mehrere Mitglieder ihren Militärdienst absolvierten. Ihr Comeback mit "ARIRANG" war entsprechend sehnlichst erwartet worden. Mit dem Album knüpfen sie nahtlos an ihre früheren Charterfolge an und schreiben gleichzeitig K-Pop-Geschichte.

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Getty Images BTS bei ihrem Comeback-Konzert in Seoul, März 2026

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Getty Images Die Sänger RM und V von BTS