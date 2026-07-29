BTS verzichtet auf Einreichung für Grammy-Nominierung

Mit einer überraschenden Ankündigung haben BTS am 29. Juli für Gesprächsstoff gesorgt: Die K-Pop-Gruppe wird keine Musik für die 69. Grammy Awards einreichen, die im Februar 2027 stattfinden sollen. Die Mitglieder verkündeten diese Entscheidung laut allkpop persönlich über ihre Social-Media-Kanäle und richteten dabei auch eine klare Botschaft an ihre Fans. "Wir hoffen, dass Musik so gehört und geliebt wird, wie sie ist, anstatt nach Region oder Sprache getrennt zu werden", schrieben sie. Gleichzeitig dankten sie ihrer Fangemeinde ARMY sowie allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern für die anhaltende Unterstützung.

Auffällig ist, dass die Band in ihrem Statement die neu eingeführte Grammy-Kategorie "Best Asian Pop Music Performance" mit keinem Wort erwähnte. Die Recording Academy hatte diese Kategorie eigens für die bevorstehende Verleihung ins Leben gerufen, um Popmusik zu würdigen, die aus dem asiatischen Markt stammt oder dort besonders bekannt ist. Ob ein Zusammenhang zwischen der neuen Kategorie und der Entscheidung der Gruppe besteht, ließen BTS offen.

Für BTS ist die Grammy-Bühne kein unbekanntes Terrain. Die Gruppe blickt bereits auf fünf Nominierungen zurück, darunter drei aufeinanderfolgende Nennungen in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance". Zuletzt meldeten sich die Musiker mit ihrem gemeinsamen Album "ARIRANG" zurück, das sie noch in diesem Jahr veröffentlichten.

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