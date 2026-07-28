1,1 Milliarden YouTube-Aufrufe: Neuer Rekord für BTS

Die südkoreanische Boygroup BTS hat auf YouTube einen neuen Meilenstein erreicht: Das Musikvideo zu ihrem Song "Butter" knackte die Marke von 1,1 Milliarden Aufrufen. Das gab ihre Plattenfirma Big Hit Music bekannt. Damit ist "Butter" bereits das siebte Video der Gruppe, das die Schwelle von einer Milliarde Klicks überschreitet – ein eindrucksvoller Beleg für die anhaltende globale Strahlkraft der siebenköpfigen Gruppe.

Der Song selbst schrieb schon bei seiner Veröffentlichung im Mai 2021 Musikgeschichte: "Butter" debütierte am 5. Juni 2021 auf Platz eins der Billboard Hot 100 und hielt sich insgesamt 20 Wochen in den Charts. Es war das zehnte Mal, dass BTS die Spitzenposition der US-amerikanischen Chartshow eroberte. Auch das dazugehörige Musikvideo stellte beim Start Rekorde auf: Binnen 13 Minuten wurde es zehn Millionen Mal geklickt, nach nur 21 Stunden bereits 100 Millionen Mal.

Neben "Butter" haben BTS noch weitere Videos mit Milliarden-Aufrufen in ihrer Sammlung: Ihr Song "Dynamite" führt die interne Rangliste mit über 2,1 Milliarden Views an, gefolgt von "Boy With Luv (Feat. Halsey)" mit rund 1,9 Milliarden und "DNA" mit 1,6 Milliarden Klicks. Auch "MIC Drop (Steve Aoki Remix)" sowie "FAKE LOVE" und "IDOL" zählen zu den Milliarden-Hits der Gruppe. Während die Streaming-Zahlen weiter wachsen, sind BTS derzeit auch live weltweit unterwegs: Mit ihrer "Arirang"-Tour treten sie unter anderem im MetLife Stadium im US-amerikanischen New Jersey auf.

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Getty Images BTS im April 2022

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Getty Images Kim Namjoon aka RM, BTS-Mitglied

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Getty Images Suga, RM, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope und V von BTS bei der Fifa World Cup 2026 Topps Final Halftime Show in East Rutherford

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