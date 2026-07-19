BTS sprengt in Paris Konzertrekorde mit 184.000 Zuschauern

BTS haben mit ihren zwei Konzerten im Pariser Stade de France einen neuen Rekord aufgestellt: Insgesamt 184.000 Fans feierten die K-Pop-Gruppe am 17. und 18. Juli bei jeweils rund 92.000 Zuschauern pro Abend – der größte Einzelauftritt in der bisherigen Karriere der Band. Fans aus ganz Europa, Afrika und Nordamerika reisten eigens dafür an, um die Südkoreaner im Rahmen ihrer "ARIRANG"-Welttournee zu erleben. Auf der Setlist standen neben neuen Songs aus dem Tourprogramm auch Klassiker wie "IDOL", "Butter" und "Dynamite" sowie Überraschungsmomente mit "Boy With Luv" und "JUMP".

Für besonderes Aufsehen sorgte die Anwesenheit von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) und seiner Frau Brigitte Macron (73), die beide mit offiziellen BTS-Lightsticks, den sogenannten ARMY-Bombs, im Publikum gesichtet wurden. Emmanuel teilte anschließend Konzertaufnahmen auf seinem Instagram-Account und schrieb dazu: "Willkommen in Paris." Auch auf der Bühne gab es bewegende Momente: Suga erinnerte das Publikum daran, dass BTS schon einmal im Stade de France aufgetreten war – sieben Jahre zuvor, vor der Pandemie. "Ich glaube, wir hatten damals nur halb so viele Menschen. Das war unser größtes Publikum und die heißeste Stadt. Danke, dass ihr all diese Zeit bei uns geblieben seid", sagte er. Jin wiederum blickte auf seinen Einsatz bei der Olympischen Fackelstaffel in Paris zurück, kurz nach seiner Rückkehr aus dem Militärdienst im Jahr 2024. "Ich bin so glücklich, heute wieder hier mit euch allen zu sein", so der Sänger.

Die Paris-Konzerte markieren den Abschluss des Europa-Teils der "ARIRANG"-Welttour – und setzen dabei einen neuen Maßstab. Schon zuvor hatten BTS in London mit insgesamt 130.000 Zuschauern über zwei Abende im Tottenham Hotspur Stadium für Schlagzeilen gesorgt. Paris hat diese Zahl nun nochmals deutlich übertroffen. Direkt im Anschluss an die Europa-Etappe stand für die Gruppe am 19. Juli noch ein weiterer Höhepunkt an: BTS sind als Halbzeitact beim Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gebucht.

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Getty Images BTS nehmen bei den American Music Awards den Preis "Artist of the Year" entgegen

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Getty Images BTS mit V, Jimin, J-Hope, Jin, Suga, Jungkook und RM beim Konzert auf dem Gwanghwamun Square in Seoul am 21. März 2026

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Getty Images Emmanuel Macron, französischer Präsident

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