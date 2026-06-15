Großer Krimi: GZSZ löst endlich dramatischen Mordfall auf

Achtung, Spoilerwarnung! Ein großes TV-Highlight erwartet die Fans von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten: Am Montag, dem 22. Juni, lüftet RTL in einer hochemotionalen Doppelfolge ab 19:40 Uhr endlich das Geheimnis um die Morde an Zoe und Carlos. Das schockierende Ergebnis: Ausgerechnet die allseits beliebte Nina steckt hinter den dramatischen Taten. Damit nimmt der Serienkrimi eine Wendung, die viele Zuschauer vollkommen unvorbereitet treffen dürfte.

Die Auflösung gelingt der Story auf besonders fesselnde Weise: Nina, gespielt von Maria Wedig (42), wird nicht als eiskalte Killerin gezeichnet, sondern als Frau, die unter dem Gewicht von Traumata, Schuldgefühlen und existenzieller Überforderung langsam zerbricht. Zusätzlich gerät sie durch eine Erpressung seitens Zoe unter enormen Druck – eine geheime Lebenslüge, die auch Tonis Leben zerstören könnte. Als Jessica ihre Schwester Nina verkleidet an Carlos' Grab entdeckt, nimmt das Unheil seinen Lauf: Nina gesteht ihr den Mord an Carlos, und Jessica begreift schließlich, dass auch Zoes Tod auf das Konto ihrer Schwester geht. Währenddessen ermittelt Toni auf eigene Faust und macht einen entscheidenden Durchbruch: Die Tatwaffe gehörte Zoe selbst, was bedeutet, dass der Mörder aus ihrem engsten Umfeld stammen muss. Wie nah sie der Täterin wirklich ist, ahnt Toni jedoch noch nicht.

Zoe hatte die Fans der Soap bereits seit Wochen in Atem gehalten. Ihr und Carlos' plötzlicher Serientod hatte eine Schockwelle durch den Kiez geschickt und jede Menge Misstrauen gesät, da zunächst kaum Hinweise auf die Täterin vorlagen und zahlreiche Verdächtige im Raum standen. Mit der Enthüllung am 22. Juni (und bereits auf RTL+) ist das Kapitel aber noch nicht abgeschlossen: Die kommenden Folgen zeigen, welche Konsequenzen die Wahrheit für Nina, ihre Schwester Jessica und Toni haben wird – und welches Schicksal die Mörderin am Ende erwartet.

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RTL / Anna Riedel Toni, gespielt von Olivia Marei, bei GZSZ

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RTL Zoe, gespielt von Lara Dandelion Seibert, wird bei GZSZ ermordet

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RTL Maria Wedig in ihrer Rolle der Nina in GZSZ

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