Kurz vor Ballermann-Start zeigt Nina Anhan ihre Beauty-OP

Kurz vor dem Start ihrer Ballermann-Saison sorgt Nina Anhan (35) für Gesprächsstoff. Die 35-Jährige teilte auf Instagram, dass sie sich einem Schönheitseingriff unterzogen hat – und löste damit eine Flut an Reaktionen aus. Während einige Fans begeistert kommentierten und ihr bescheinigten, sie sehe "20 Jahre jünger" aus, meinten andere, der Eingriff sei gar nicht nötig gewesen: "Ich finde, hast trotzdem nicht nötig gehabt", schrieb ein Follower unter den Post.

Neben dem aktuellen Eingriff brachte die Diskussion auch frühere Beauty-Maßnahmen zur Sprache. Ein Fan erinnerte sich daran, dass Nina bereits einmal etwas an Bauch oder Po hatte machen lassen, und fragte nach. Die Sängerin bestätigte den Eingriff offen: "Ja Popo hast du recht, ist aber leider alles wieder weg. Würde es aber nicht nochmal machen. Mit Sport kriegt man es noch schöner hin", antwortete sie ihrem Follower. Für die Zukunft setzt sie also lieber auf Training als auf weitere Eingriffe.

Nina hat sich zuletzt ohnehin viel vorgenommen. Die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (40) startet gerade ihre Musikkarriere im Schlagerbereich und hat gemeinsam mit DJ Robin (30), der durch den Hit "Layla" bekannt wurde, sowie Lucas Cordalis (58) ihren Debütsong "Nackige Frau" produziert, der im Juli erscheinen soll. Mallorca spielt dabei eine zentrale Rolle – die Insel ist für Nina längst zur zweiten Heimat geworden und bildet die perfekte Bühne für ihren Ballermann-Auftritt.

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan, Influencerin

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan nach ihrer Beauty-OP im Juni 2026

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025