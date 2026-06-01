"Nackige Frau": Haftbefehls Ehefrau Nina macht jetzt Musik

Nina Anhan (35), die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (40), wagt jetzt den Schritt ins Musikbusiness – und zwar nicht im Hip-Hop, sondern auf der Schlagerbühne. Die 35-Jährige dreht heute gemeinsam mit DJ Robin (30) ihr erstes Musikvideo zu ihrem Debütsong "Nackige Frau". Gedreht wird am Strand auf Mallorca, dem Ort, der für Nina zur zweiten Heimat geworden ist. Der Song, ein echter Partyschlager, soll im Juli 2026 erscheinen und wurde gemeinsam mit DJ Robin – bekannt durch den Mega-Hit "Layla" – sowie Lucas Cordalis (58) produziert.

Gegenüber Bild erklärte Nina, was hinter ihrem Debütsong steckt: "Es geht um eine nackige Frau am Ballermann. Und ich finde das cool. Wir sind doch alle nackt auf die Welt gekommen – why not? Der Song soll einfach lustig und charmant sein. Ein richtiger Party-Song. Mir geht es darum, die Leute mitzunehmen und gute Laune zu verbreiten." Produzent Lucas Cordalis, Sohn der Schlagerlegende Costa Cordalis (†75), zeigte sich nach den Studioaufnahmen begeistert: "Drei Minuten war sie noch ein bisschen schüchtern am Mikrofon. Aber dann ist sie immer mehr in den Groove reingekommen. Ein Mikrofon ist brutal ehrlich – das ist wie unter einem Mikroskop. Man kann den Leuten richtig in die Seele schauen. Sie hat das mit absoluter Klasse und ganz viel Freude gemacht." Auch Haftbefehl selbst unterstützt das Projekt seiner Frau. "Er sagt: 'Mach auf jeden Fall!'", so Nina.

Dass die Influencerin so eine enge Verbindung zum Ballermann aufgebaut hat, ist noch gar nicht so lange her. Beim Saison-Opening im Megapark auf Mallorca, als Haftbefehl und Capital Bra (31) dort auftraten, war Nina im Publikum – und verliebte sich sofort in die Atmosphäre. Schon in der Netflix-Dokumentation über ihren Mann hatte sie offen zugegeben, kein Rap-Fan zu sein und stattdessen ausschließlich Schlager zu hören. Auf Mallorca fiel dann der Entschluss, selbst auf die Bühne zu gehen. "Früher dachte ich: Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und plötzlich hat sich alles gedreht, es fühlt sich genau richtig an. Alle sind locker, alle sind gut gelaunt. Bald bin ich hier und singe", sagte sie damals. Ihre musikalischen Ambitionen versteht Nina dabei eher als Nebenprojekt – Spaß haben und gute Laune verbreiten stehen für sie im Vordergrund.

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan, Influencerin

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan mit ihren Kindern Noah und Aliyah