Mallorca-Pläne: Nina Anhan träumt von eigener Megapark-Show

Haftbefehl (40) hat mit seinem Auftritt im Megapark auf Mallorca offenbar auch seiner Frau Nina Anhan Lust auf die große Bühne gemacht. Die 35-Jährige war kürzlich gemeinsam mit ihrer Schwester Lisa an der Playa de Palma, und beim Besuch im berühmten Megapark kam ihr ein kühner Gedanke: Sie könnte sich vorstellen, dort selbst aufzutreten und einen eigenen Song zu performen. Gegenüber Bild sagte sie: "Bald bin ich hier und singe." Einen konkreten Plan gibt es aber noch nicht.

Dass Nina nicht immer ein Fan des Malle-Feelings war, gibt sie offen zu. Erst vor drei Jahren entdeckte die zweifache Mutter die Partyatmosphäre auf Mallorca für sich. "Früher dachte ich: Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und plötzlich hat sich alles gedreht, es fühlt sich genau richtig an", erklärte sie im Interview. Musikalisch ist sie dabei kein unbeschriebenes Blatt: Im Studio ihres Mannes hat sie bereits einen Song aufgenommen – eine Coverversion von Yvonne Catterfelds (46) "Für Dich". Das Lied blieb allerdings unveröffentlicht. Beim Thema Gesangstalent nimmt Nina sich selbst nicht zu ernst: "Ich kann ja nicht so richtig singen, das können andere aber auch nicht." Sogar einen Songtitel hat sie schon im Kopf – "Nina an der Playa" soll es heißen. Und ihr Mann Aykut soll beim Schreiben über die Texte schauen.

Haftbefehl hatte erst kürzlich sein Debüt im Megapark gegeben und dabei für einen regelrechten Ausnahmezustand gesorgt. Schlagersängerin Mia Julia (39) kündigte ihn dabei auf der Bühne an und stand gemeinsam mit ihm vor dem begeisterten Publikum. Für Nina scheint dieser Abend besonders nachgewirkt zu haben – die Atmosphäre habe sich "ein bisschen wie zuhause" angefühlt, sagte sie. Was sie antreibt, ist weniger der Perfektionsanspruch als die pure Freude: "Ich liebe es, die Leute mitzunehmen. Gute Laune tut uns allen gut."

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