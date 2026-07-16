So lief das Ballermann-Debüt von Haftbefehls Frau Nina

Im Bierkönig auf Mallorca hat Nina Anhan (35), die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (40), jetzt ihr großes Ballermann-Debüt gefeiert. Vor dem vollgepacktem Saal performte die 35-Jährige ihren ersten eigenen Partyschlager-Song "Nackige Frau", wie RTL berichtet. Jahrelang stand Nina ausschließlich hinter den Kulissen und feuerte ihren Mann bei seinen vielen Auftritten an. Damit ist nun Schluss – denn jetzt steht sie selbst im Rampenlicht.

Produziert wurde ihr Debütsong von DJ Robin (30), der durch den Megahit "Layla" bekannt wurde. Eine aufwendige Choreografie hat Nina für ihren Auftritt bewusst nicht einstudiert. Ihr Motto lautete stattdessen: "Frei Schnauze! So wie ich bin, gehe ich auf die Bühne, und so gehe ich auch wieder runter." Und der Mut zahlte sich aus: Das Publikum im Bierkönig feierte sie enthusiastisch. "Mega gut. Voll gut" und "Wir feiern es voll", lautete das Urteil der Partygäste. Auch Nina selbst zog ein positives Fazit: "Man hat gesehen, ich war sehr nervös. Ich habe das Mikrofon irgendwo – keine Ahnung wo – gehalten, aber es war wirklich geil."

Dass sie ausgerechnet mit Partyschlager ihren Neustart wagt, war für Nina nicht von Anfang an der Plan. "Aber es macht halt gute Laune und ich möchte die Leute mitreißen", sagte sie. Hintergrund des Neubeginns sind schwere Monate, die Nina an der Seite ihres Mannes durchlebt hat. Haftbefehl kämpfte öffentlich mit einem Drogenabsturz, der auch ihrer Ehe zusetzte. Mit Blick auf die gemeinsame Zeit sagte Nina klar: "Es ist nicht alles Gold, was glänzt." Doch nun möchte sie für sich selbst durchstarten: "Ich denke mal, wenn ich das jetzt wirklich für mich entdeckt habe und es durchziehe, dann ist: Time to Shine."

Anzeige Anzeige

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Nordphoto DJ Robin im Party-Park auf dem Stoppelmarkt, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / ninaanhan Nina Anhan, Influencerin