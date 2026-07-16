Haftbefehls Ehefrau Nina gibt Entwarnung: "Es geht ihm gut"

Nach wochenlanger Funkstille rund um den Rapper Haftbefehl (40) hat sich nun seine Ehefrau Nina Anhan (35) zu Wort gemeldet und gibt Entwarnung. Gegenüber Bild erklärte sie, dass es ihrem Mann aktuell gut gehe. Den Beweis liefert sie gleich selbst: Für die Promotion ihres neuen Ballermann-Songs "Nackige Frau" reiste Nina nach Mallorca – eine Reise, die sie nach eigenen Angaben nicht angetreten hätte, wenn die Lage wirklich ernst wäre. "Wir haben vorhin per FaceTime gesprochen, es geht ihm gut", berichtet sie im Interview.

Dass Haftbefehl sich derzeit aus der Öffentlichkeit heraushält, sei sein ausdrücklicher Wunsch, erklärt Nina. "Er möchte aktuell nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Das respektiere ich", so die Ehefrau des Rappers. Den Song "Nackige Frau" performt sie gemeinsam mit DJ Robin (30), der vor allem durch den Ballermann-Hit "Layla" bekannt ist. Dabei macht Nina deutlich, dass sie sich als Musikerin eigenständig etablieren möchte: "Es muss ja nicht immer der Mann sein, der das Geld nach Hause bringt. Das kann auch die Frau. Vielleicht ist das gar nichts für mich. Aber ich möchte gucken, wie weit ich komme. Entweder es klappt oder eben nicht. Ich habe nichts zu verlieren."

Die Sorgen um Haftbefehl waren in den vergangenen Wochen immer größer geworden. Der Rapper hatte sich bei Instagram an seine Fans gewandt und erklärt, emotional und körperlich nicht in der Verfassung zu sein, aufzutreten – und Auftritte vorerst abgesagt. Hintergrund seiner gesundheitlichen Probleme ist unter anderem jahrelanger Drogenkonsum, den die Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" aus dem Oktober 2025 offen thematisierte. Auch der öffentliche Rummel rund um den Release der Doku hatte den Rapper zusätzlich belastet.

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl) beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story" 2025

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan, September 2025

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Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".