Ehering geklaut: Nina Anhan spricht erstmals über Einbruch

Monatelang war Nina Anhan (35) still – jetzt bricht sie ihr Schweigen. Die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (40) sprach gegenüber Bild erstmals ausführlich über den Einbruch in ihr Stuttgarter Zuhause, der sich im Februar ereignete. Unbekannte Täter drangen in das Haus der Familie ein und stahlen Schmuck im Gesamtwert von rund 180.000 Euro. Besonders schmerzhaft: Unter den gestohlenen Stücken befand sich auch ihr Ehering – ein mit Diamanten besetztes Cartier-Stück im Wert von etwa 8.000 Euro. "Die haben mir tatsächlich meinen Ehering weggenommen. Aber nicht nur den, die haben einfach alles gestohlen", erzählte die 35-Jährige dem Blatt.

Doch nicht der materielle Schaden trifft Nina am härtesten. "Mir geht's um das, was die hier oben angerichtet haben", erklärte sie und deutete auf ihren Kopf. Lange Zeit habe sie abends nicht mehr allein zu Hause bleiben können. Inzwischen hat die gelernte Kosmetikerin massiv in Sicherheitsmaßnahmen investiert: moderne Kameras und maximaler Schutz für die Familie. Besonders tragisch: Nur eine Woche vor dem Einbruch hatte sie darüber nachgedacht, eine Alarmanlage installieren zu lassen. "Manchmal sollte man auf sein Bauchgefühl hören", behauptete Nina. Am meisten schmerzt sie neben dem fehlenden Ring der Verlust eines ganz persönlichen Erinnerungsstücks: "Da war ein Armband mit dem Namen meiner Tochter drauf. Das tut mir einfach weh, da hängen schöne Momente dran." Die Täter sind bislang noch nicht gefasst, die Ermittlungen laufen weiterhin.

Bereits kurz nach dem Einbruch hatte Nina auf Instagram offen über die psychischen Folgen des Vorfalls gesprochen und berichtet, wie tief das Erlebte in ihr stecke. Zum Glück muss sie die schwere Zeit nicht allein durchstehen. Obwohl der Ehering zuletzt ein Symbol einer möglichen Beziehungskrise gewesen war – Nina hatte ihn Ende 2025 in einem TV-Interview als abgelegt beschrieben und erklärt, er brauche wie "alles andere auch" einen Feinschliff –, steht das Paar heute fest zusammen. "Aykut und ich sind ein ganz gutes Team", stellte sie klar. Vergangene Woche flog sie sogar nach Mallorca, um ihren Mann bei seinem ersten Auftritt im Megapark zu unterstützen. "Ich bin stark", fasste Nina ihre Haltung zusammen.

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan, Influencerin

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl) beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story" 2025

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