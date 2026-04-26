Haftbefehl begeistert bei Megapark-Debüt mit Mia Julia

Rap-Ikone Haftbefehl (40) hat sein lang ersehntes Debüt im Megapark auf Mallorca gegeben – und dabei für echten Ausnahmezustand gesorgt. Am Freitagabend stand der Offenbacher Rapper an der Playa de Palma auf der Bühne und riss das Publikum mit seinen größten Hits mit. Der absolute Höhepunkt: Mia Julia (39) höchstpersönlich kündigte ihn an und stand um 21:35 Uhr gemeinsam mit ihm auf der Bühne. Laut Bild war es ein Herzenswunsch von Haftbefehl, dass die Schlagersängerin bei seinem allerersten Auftritt im Megapark dabei ist. "Die ganze Playa spricht über IHN", rief Mia Julia in die Menge – und die Fans grölten begeistert mit.

Rund 20 Minuten rappte der Musiker, der bürgerlich Aykut Anhan heißt, seine bekanntesten Songs – darunter "RADW", "Chabos wissen, wer der Babo ist" und "069". Im typischen Rapper-Look mit Jogginganzug, Sonnenbrille und Tuch vor dem Gesicht hatte er außerdem einige Kumpels zur Unterstützung dabei. Vom Bühnenrand aus verfolgten Künstler wie Finch (36), Rumbombe und Pietro Lombardi (33) das Spektakel. Kurz vor 22 Uhr holte Haftbefehl dann zwei Fans aus dem Publikum auf die Bühne: die 22-jährige Studentin Marleen und die 18-jährige Schülerin Joana. Die beiden rappten seine Hits mit und sorgten damit für einen weiteren Gänsehautmoment des Abends. "Ich zittere immer noch, No Joke. Das war komplett surreal. Hafti einfach der Beste, ich schwör'", schwärmte Joana anschließend gegenüber Bild.

Der Abend war für Haftbefehl offenbar so unvergesslich, dass er gleich nochmal wiederkommen möchte – so zumindest berichtet es Bild. Auf Instagram bedankte er sich mit einem Foto gemeinsam mit Megapark-Manager Sigi Holleis und den Worten: "Danke für den herzlichen und warmen Empfang." Für den Rapper war der Mallorca-Trip ein Familienausflug: Seine Frau Nina Anhan hatte ihn auf die Insel begleitet und die gemeinsame Reise mit Begeisterung erwartet.

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Imago Haftbefehl, Rapper

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IMAGO / foto2press Mia Julia, April 2025

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan alias Haftbefehl beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story"