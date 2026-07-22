Nach wochenlanger Funkstille: Haftbefehl zeigt sein Gesicht

Nach Monaten völliger Funkstille meldet sich Haftbefehl (40) auf einem Foto zurück. Der Rapper, der in den vergangenen Monaten all seine Auftritte abgesagt und sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, zeigt sich nun auf einem neuen Instagram-Bild wieder an der Seite seiner Frau Nina Anhan (35). Auf der Aufnahme sitzen die beiden dicht nebeneinander und wirken vertraut wie eh und je. Auffällig ist vor allem eine Maske, die der Musiker trägt: Sie verdeckt die Nase, die durch seinen missbräuchlichen Drogenkonsum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Für viele Fans ist das Bild das erste echte Lebenszeichen seit langer Zeit.

Nina spricht offen über die schwierige Zeit, die ihr Mann hinter sich hat und schildert, wie ernst sein Kampf um die Gesundheit war. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass der gemeinsame Alltag weitergeht und sie eng an seiner Seite bleibt. In dem Gespräch geht es auch um ihre eigene Musikkarriere: Die Sängerin hat zuletzt einen Partysong veröffentlicht. Das neue Foto, auf dem sich die beiden so nah zeigen, wirkt vor diesem Hintergrund wie ein Zeichen, dass sie als Paar zusammenhalten.

Zuletzt hatte Nina bereits vorsichtige Entwarnung gegeben und deutlich gemacht, dass die Lage ihres Mannes nicht so dramatisch sei, wie manche befürchtet hatten. Damals stand vor allem im Fokus, dass die beiden trotz der schwierigen Phase in engem Kontakt stehen. In Interviews erzählte sie, dass sie immer wieder mit ihm telefoniere und Videoanrufe zum Alltag der beiden gehören. Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, wurde am 16. Dezember 1985 geboren. Er zählt zu den einflussreichsten Stimmen im deutschsprachigen Rap.

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Instagram / ninaanhan Haftbefehl und seine Partnerin Nina Anha

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan alias Haftbefehl beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story"

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