Haftbefehls Ehefrau Nina Anhan dreht ihr erstes Musikvideo

Nina Anhan (35), die Ehefrau von Rapper Haftbefehl (40), hat ihr erstes Musikvideo auf Mallorca in den Kasten gebracht – und die Erfahrung hat sie noch immer überwältigt. An den bekanntesten Party-Hotspots der Insel wurde gedreht: an der Schinkenstraße, im Bierkönig, am Bamboleo und direkt am Sandstrand der Playa de Palma. An ihrer Seite stand Hit-Produzent DJ Robin (30), bekannt durch den Mallorca-Kracher "Layla". Gegenüber Bild zeigte sich die 35-Jährige noch immer fassungslos: "Dass ich jetzt schon hier stehe und ein Musikvideo drehe, hätte ich nicht gedacht. Das ist alles noch nicht ganz real für mich."

Nina legt dabei Wert darauf, dass ihr Ausflug in die Partyschlager-Welt nicht falsch verstanden wird. Von exzessivem Partyleben hält sie nichts – das betonte sie gegenüber Bild deutlich: "Man muss jetzt nicht gleich denken, dass ich mir jeden Tag einen reinlösch. Oder dass ich sauf'! Das mache ich nicht. Ich trinke ab und zu mal ein Radler und das war's." Entstanden ist die Idee zur Musikkarriere ganz ungeplant: "Ich habe aus Spaß gesagt, dass ich auch Lust hätte, auf der Bühne zu stehen, die Leute zu unterhalten und einen geilen Song zu performen. Dass daraus jetzt wirklich etwas wird, hätte ich niemals gedacht." Rückendeckung bekommt sie dabei von allen Seiten – ihr Mann Haftbefehl sowie ihre Familie unterstützen das Projekt. Beim Songtitel "Nackige Frau" muss Nina übrigens direkt ein Missverständnis ausräumen: Sie selbst ist nicht die titelgebende Figur. "Ich bin nicht die nackige Frau und würde das auch niemals machen. Dafür haben wir ein Model engagiert", erklärt sie. Im Video ist entsprechend ein Model im Bikini zu sehen.

DJ Robin, der den Song produziert hat, ist von dessen Potenzial überzeugt. "Die Melodie hat extremes Ohrwurm-Potenzial. Außerdem klingt der Song anders als viele andere Ballermann-Lieder. Und der Titel bleibt natürlich sofort im Kopf hängen", sagte er gegenüber Bild. "Nackige Frau" soll Mitte Juli erscheinen. Ob Nina danach auch live auf einer Mallorca-Bühne stehen wird, lässt sie offen: "Das steht aktuell in den Sternen. Aber Bock habe ich definitiv." Mallorca ist für die gebürtige Rapperehefrau ohnehin längst zur zweiten Heimat geworden – und genau dort war es, wo sie beim großen Opening im Megapark zuerst laut über einen eigenen Partyschlagersong nachdachte.

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

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Instagram / ninaanhan Nina Anhan, Influencerin