Oliver Trees' Ex nach Flugzeugabsturz am Boden zerstört

Der Sänger Oliver Tree (†32) ist am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz über Rio de Janeiro ums Leben gekommen. Dabei stießen zwei Helikopter in der Luft zusammen – neben Oliver kamen dabei fünf weitere Menschen ums Leben. Nun meldet sich seine Ex-Freundin Melanie Martinez (31) zu Wort: Die Sängerin teilte in ihrer Instagram-Story eine bewegende Botschaft und schrieb, dass sie seit der Todesnachricht ein "absolutes Wrack" sei. Martinez bezeichnete Oliver darin als einen echten Künstler mit einem sanften Herzen und einem ansteckenden, warmen Lachen.

Besonders schwer fällt es Melanie, den plötzlichen Verlust zu akzeptieren, da Oliver einen bedeutenden Teil ihrer prägenden Jahre begleitet hat. Die beiden lernten sich vor rund sieben Jahren kennen und führten von September 2019 bis Mitte 2020 eine Beziehung, bevor sie sich trennten und danach als Freunde verbunden blieben. In ihrem Abschiedspost auf Instagram ließ Melanie wissen, dass sie überzeugt sei, Oliver plane bereits im Himmel seinen nächsten Stunt und sein nächstes kreatives Projekt – und bringe die Engel zum Lachen. Neben ihr meldeten sich auch weitere Künstler wie Kid Cudi (42), Bebe Rexha (36) und T-Pain in den sozialen Medien zu Wort, um Oliver zu gedenken.

Oliver Tree war 32 Jahre alt und hatte sich als Sänger und Multikünstler einen Namen gemacht. Er wurde am 29. Juni 1993 geboren und war bekannt für seine außergewöhnlichen künstlerischen Auftritte und seine eigenwillige Persönlichkeit. Mit Melanie Martinez teilte er nicht nur eine romantische Vergangenheit, sondern auch eine tiefe freundschaftliche Verbindung, die über ihre Beziehung hinausging. Melanie selbst ist als Alternativpopsängerin aktiv und hat in der Vergangenheit immer wieder persönliche Erfahrungen in ihrer Musik verarbeitet.

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Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

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Getty Images Melanie Martinez bei den American Music Awards im MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, 25. Mai 2026

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Getty Images Oliver Tree beim Exit Festival 2024 in der Festung Petrovaradin, Novi Sad