Vor Absturz: Oliver Trees letzte Worte an seine Mutter

Rund einen Monat nach dem tragischen Tod von Oliver Tree (†32) hat sich seine Mutter Christine Nickell bei einer Gedenkfeier zu Wort gemeldet und emotional an die letzten Momente mit ihrem Sohn erinnert. Der Sänger war am 14. Juni 2026 nach einem Hubschrauberabsturz in Brasilien im Alter von nur 32 Jahren gestorben. Beim "Celebration of Life"-Event, das zu seinen Ehren veranstaltet wurde, schilderte Christine, laut der Tageszeitung The Mirror, wie sie noch am Vortag seines Todes per FaceTime mit ihm gesprochen hatte – und wie ausgelassen und voller Vorfreude er dabei wirkte.

Christine erzählte bei der Feier, dass sie ihrem Sohn am Vorabend des Unglücks eine Nachricht geschickt hatte, in der sie ihn fragte, wie es mit dem Aufhören zu Rauchen laufe – er hatte ihr versprochen, es nach Tourstart zu lassen. "Er rief mich sofort per FaceTime an und blies mir eine riesige Rauchwolke ins Gesicht", erinnerte sie sich. Dann schilderte sie, wie glücklich er an diesem Tag gewesen sei: "Er erzählte uns, dass er am nächsten Tag mit einem Hubschrauber zu einem Haus auf einem Berggipfel fliegen würde, um dort mit seinen Freunden TikToks und Musik zu machen." Olivers Vater Jesse Nickell erinnerte sich ebenfalls an seinen Sohn und beschrieb ihn als geborenen Entertainer: "Von Anfang an war unser Sohn ein echter Unterhalter, schon als Kleinkind konnte er uns auf Anhieb zum Lachen bringen. Er betrat einen Raum und fragte sich: 'Wie mache ich das hier interessant?'"

Bei der Veranstaltung wurden auch bisher unveröffentlichte Videos von Oliver gezeigt. Zudem gingen alle Erlöse an "Dr Oliver Tree’s Extremely Epic Art Grant For Baby Geniuses", eine Stiftung in seinem Namen, die Künstler aus den Bereichen Musik, Film, Installations- und Performancekunst unterstützt. Oliver war zum Zeitpunkt seines Todes mitten in seiner sogenannten "World's First Tour", bei der er auf allen sieben Kontinenten auftreten wollte – mehr als 70 Shows in 30 Ländern waren geplant. Der plötzliche Tod des Sängers erschütterte viele Menschen, auch zahlreiche Persönlichkeiten aus der Entertainment-Branche. So nahmen unter anderem Oliver Trees Ex-Freundin Melanie Martinez (31), Sängerin Bebe Rexha (36) sowie Comedienne Whitney Cummings (43) kurz nach dem tragischen Unglück öffentlich Abschied vom Künstler.

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Imago Oliver Tree live beim BottleRock im Napa Valley Expo, 2024

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Instagram / fijioa Oliver Tree und seine Freundin Fiona Chernavskaya

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Getty Images Robin Schulz und Oliver Tree bei den BRIT Awards 2024 in London