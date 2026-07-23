Mehrere Särge? Das ist für Oliver Trees Gedenkfeier geplant

Rund sechs Wochen nach seinem tragischen Tod wird Oliver Tree (†32) am Samstag mit einer großen Gedenkfeier geehrt. Im Quarry Amphitheater der University of California in Santa Cruz soll eine ganz besondere Zeremonie stattfinden, die dem exzentrischen Künstler mehr als gerecht werden soll. Laut einem Flyer, der TMZ vorliegt, werden unter anderem Logan Paul (31), Diplo (47) und Ethan Klein als Redner auftreten, um an das Leben und das Erbe des verstorbenen Sängers zu erinnern.

Die Veranstaltung verspricht "eine Nacht, die man nicht vergessen wird". Für jede von Olivers Figuren soll ein eigener Sarg aufgestellt werden – ganz im Stil des Künstlers, der für seine schrillen Charaktere bekannt war. Außerdem sind Live-Auftritte, bislang unveröffentlichtes Videomaterial und weitere Überraschungen geplant. Die Familie des Musikers bittet darum, Spenden an die neu gegründete Stiftung Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses zu richten, die von Olivers Team nach seinem Tod ins Leben gerufen wurde.

Oliver kam am 14. Juni 2026 im Alter von nur 32 Jahren bei einem Hubschrauberunglück in Rio de Janeiro ums Leben. Bei der Kollision zweier Helikopter starben neben ihm fünf weitere Menschen. Besonders bewegend wirkt rückblickend ein Interview, das er kurz vor seinem Tod mit Bobbi Althoff für "The Really Good Podcast" geführt hatte. Darin sprach Oliver über die Vergänglichkeit des Lebens – und sagte Sätze, die heute wie eine bedrückende Vorahnung erscheinen: "Wir wissen nicht, ob ich nächstes Jahr noch am Leben bin oder ob du noch am Leben bist. Kein Tag ist garantiert."

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Getty Images Oliver Tree beim Exit Festival 2024 in der Festung Petrovaradin, Novi Sad

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Getty Images Oliver Tree und Logan Paul backstage bei "Forgotten Runes: Enter the Runiverse" in New York, 20. Juni 2022

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Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

Wie findet ihr die Idee mit mehreren Särgen für Olivers Figuren? Genau sein Spirit: groß, kreativ, unvergesslich. Zu viel – eine schlichte Ehrung wäre würdevoller. Ergebnis anzeigen