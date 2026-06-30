Nach Oliver Trees Tod: Fans feiern seinen 33. Geburtstag

Eine Hommage, die ans Herz geht: Am Montagabend haben sich am Venice Beach in Los Angeles zahlreiche Fans des verstorbenen Sängers Oliver Tree (†32) versammelt, um seinen Geburtstag zu feiern. Der Musiker wurde am 29. Juni 1993 geboren und wäre an diesem Tag 33 Jahre alt geworden – doch er starb bereits am 14. Juni bei einem tragischen Unglück mit einem Helikopter. Aus Lautsprechern dröhnte Olivers Musik über den Venice Skate Park, während die Menge zusammenkam, um ihm die Ehre zu erweisen. Viele der Anwesenden erschienen laut TMZ in seinem unverkennbaren Look: schwarzem Bowl Cut und roter Brille.

Die Fans wollten jedoch nicht nur lokal ein Zeichen setzen. In einem Flyer riefen sie Menschen außerhalb von Los Angeles dazu auf, ebenfalls eigene Gedenktreffen zu veranstalten und Oliver, der viele prominente Freunde in Trauer zurücklässt, so weltweit an seinem Geburtstag zu ehren. Oliver war bei einer Kollision zweier Hubschrauber über Rio de Janeiro ums Leben gekommen. Bei dem Absturz starben insgesamt sechs Menschen, darunter der argentinische Produzent Lucas Vignale, der YouTuber Gaspi, Lucas Brito Chaves sowie die beiden Piloten Alexandre Souza und Charles Marsillac. Die Ursache des Unglücks ist weiterhin unklar, die Behörden ermitteln noch.

Olivers Geburtstag ist in diesem Jahr besonders bewegend für alle, die ihm nahestanden. Auch seine Freundin Fiona Chernavskaya meldete sich an diesem Tag auf Instagram zu Wort und teilte persönliche Fotos und Videos aus gemeinsamen Momenten mit dem Sänger – darunter Aufnahmen von der Bühne, vom Soundcheck und aus privaten Augenblicken hinter den Kulissen. Ab 2016 machte sich Oliver Tree international einen Namen. Den entscheidenden Karriereschub brachte ihm der virale Erfolg des gemeinsam mit Whethan veröffentlichten Songs "When I'm Down".

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Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

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Getty Images Oliver Tree beim Exit Festival 2024 in der Festung Petrovaradin, Novi Sad

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Instagram / fijioa Oliver Tree und seine Freundin Fiona Chernavskaya

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